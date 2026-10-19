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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kremlin-ukraynada-nihai-cozum-kiev-olmadan-mumkun-degil-1109664102.html
Kremlin: Ukrayna'da nihai çözüm Kiev olmadan mümkün değil
Kremlin: Ukrayna'da nihai çözüm Kiev olmadan mümkün değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’daki çatışmanın nihai çözüme kavuşturulmasının, sorumluluk almaya hazır bir Kiev temsilcisinin katılımı olmadan mümkün... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T13:34+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın müzakerelere doğrudan katılımı olmadan bir barış anlaşmasına varılmasını olası görüp görmediğine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Elbette, sorumluluk üstlenmeye hazır Kievli bir yetkilinin katılımı olmadan nihai bir çözüme ulaşılması imkansız" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Peskov’un gazetecilere yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesindeki-bir-yerlesim-daha-kurtarildi-1109663362.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir putin, avrupa, fransa, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

Kremlin: Ukrayna'da nihai çözüm Kiev olmadan mümkün değil

13:34 19.10.2026 (güncellendi: 13:39 19.10.2026)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© Sputnik / POOL
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’daki çatışmanın nihai çözüme kavuşturulmasının, sorumluluk almaya hazır bir Kiev temsilcisinin katılımı olmadan mümkün olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın müzakerelere doğrudan katılımı olmadan bir barış anlaşmasına varılmasını olası görüp görmediğine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Elbette, sorumluluk üstlenmeye hazır Kievli bir yetkilinin katılımı olmadan nihai bir çözüme ulaşılması imkansız" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov’un gazetecilere yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:
Avrupa’daki Gösteriler: Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan huzursuzlukların kaos sınırına dayandığını belirten Peskov, büyük bir krizin gözlendiğini ifade etti.
"Krizin sistemik olup olmadığını söylemek zor ancak büyük bir kriz olduğu açık. Aslında halihazırda kaos sınırında gezen olaylardan bahsediyoruz. Fransa’nın en büyük şehirlerinden İtalya’ya ve diğer ülkelere sıçradığını görüyoruz. Burada belirgin bir kriz tablosu söz konusu.”
İç işleri vurgusu: Avrupa ülkelerinde meydana gelen toplumsal olayların Avrupa'nın kendi iç meselesi olduğu kaydedildi.
ABD’nin arabuluculuk rolü: ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk ve barış çabalarını sürdürdüğü, Rusya’nın bu çabalara yüksek değer verdiği belirtildi.
Liderler zirvesi iddiaları: APEC Zirvesi kapsamında Rusya, ABD ve Çin liderleri arasında bir görüşme yapılmasına ya da bunun gündemine ilişkin somut bir teklif veya mutabakatın gündeme gelmediği ve müzakere edilmediği aktarıldı.
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