Kremlin: Ukrayna'da nihai çözüm Kiev olmadan mümkün değil

"Krizin sistemik olup olmadığını söylemek zor ancak büyük bir kriz olduğu açık. Aslında halihazırda kaos sınırında gezen olaylardan bahsediyoruz. Fransa’nın en büyük şehirlerinden İtalya’ya ve diğer ülkelere sıçradığını görüyoruz. Burada belirgin bir kriz tablosu söz konusu.”