https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kocaelide-scooter-ve-motosiklet-kullanimina-olumsuz-hava-engeli-1109876827.html

Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T09:47+0300

2026-10-27T09:47+0300

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türki̇ye

kocaeli

scooter

yasak

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Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.12'ye kadar yasakAçıklamada, motosiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-sehre-kritik-uyari-asiri-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1109874558.html

türki̇ye

kocaeli

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kocaeli, scooter, yasak