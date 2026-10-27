https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kocaelide-scooter-ve-motosiklet-kullanimina-olumsuz-hava-engeli-1109876827.html
Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T09:47+0300
2026-10-27T09:47+0300
2026-10-27T10:06+0300
türki̇ye
kocaeli
scooter
yasak
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Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.12'ye kadar yasakAçıklamada, motosiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-sehre-kritik-uyari-asiri-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1109874558.html
türki̇ye
kocaeli
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kocaeli, scooter, yasak
Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
09:47 27.10.2026 (güncellendi: 10:06 27.10.2026)
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, motosiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.