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Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli
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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.12'ye kadar yasakAçıklamada, motosiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-sehre-kritik-uyari-asiri-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1109874558.html
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kocaeli, scooter, yasak
kocaeli, scooter, yasak

Kocaeli'de scooter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

09:47 27.10.2026 (güncellendi: 10:06 27.10.2026)
© AAMoto kurye
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© AA
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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar scooter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

12'ye kadar yasak

Açıklamada, motosiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.
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