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Kırıkkale'de midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kırıkkale'de midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi.Nuh Kara'nın kullandığı 06 GBM 698 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.1'i ağır 15 yaralıKazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html
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türkiye, kırıkkale, trafik kazası
türkiye, kırıkkale, trafik kazası

Kırıkkale'de midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı

11:07 27.10.2026
© Muhammet Fatih GökmenKırıkkale'de midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kırıkkale'de midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Muhammet Fatih Gökmen
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi.
Nuh Kara'nın kullandığı 06 GBM 698 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 15 yaralı

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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