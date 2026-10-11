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İtalyan Lig Partisi: Trump’ın Zelenskiy hakkındaki sözleri AB için son uyarı
İtalyan Lig Partisi: Trump’ın Zelenskiy hakkındaki sözleri AB için son uyarı
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İtalya’daki iktidar koalisyonunun ortaklarından Lig Partisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy hakkındaki açıklamalarını Avrupa Birliği... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
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Lig Partisinden yapılan açıklamada, Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider seçmesi gerektiği ve Kiev yönetiminin Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırmaması yönündeki ifadeleri değerlendirildi.Açıklamada, “Trump’ın sözleri Brüksel’deki bürokratlar için son bir uyarı niteliğinde. İdeolojik ve kendi kendine zarar veren kararlara son verilmeli. Ukrayna halkı ve başta İtalyanlar olmak üzere tüm Avrupa vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için somut çaba göstermenin zamanı geldi” denildi.Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’nin Rus enerji kaynaklarını satın almaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut politikaların istisnasız tüm taraflarca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, Avrupa’nın kendi çıkarlarını yeniden savunmaya başlaması ve barışın sağlanmasında öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.Açıklamada ayrıca Avrupa’ya “ateşe körükle gitmek, savaş atmosferini tırmandırmak ve intihar niteliğindeki ideolojik kararlarda ısrar etmek” yerine diplomatik çözüm için harekete geçme çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fico-abd-rusya-yakit-anlasmasi-ab-yonetiminin-ongorusuzlugunu-gosteriyor-1109447121.html
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i̇talya, lig partisi, abd, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa, brüksel, ab
i̇talya, lig partisi, abd, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa, brüksel, ab

İtalyan Lig Partisi: Trump’ın Zelenskiy hakkındaki sözleri AB için son uyarı

00:40 11.10.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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İtalya’daki iktidar koalisyonunun ortaklarından Lig Partisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy hakkındaki açıklamalarını Avrupa Birliği yönetimi için “son uyarı” olarak nitelendirerek Brüksel’e ideolojik kararlardan vazgeçme çağrısı yaptı.
Lig Partisinden yapılan açıklamada, Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider seçmesi gerektiği ve Kiev yönetiminin Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırmaması yönündeki ifadeleri değerlendirildi.
Açıklamada, “Trump’ın sözleri Brüksel’deki bürokratlar için son bir uyarı niteliğinde. İdeolojik ve kendi kendine zarar veren kararlara son verilmeli. Ukrayna halkı ve başta İtalyanlar olmak üzere tüm Avrupa vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için somut çaba göstermenin zamanı geldi” denildi.
Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’nin Rus enerji kaynaklarını satın almaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut politikaların istisnasız tüm taraflarca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, Avrupa’nın kendi çıkarlarını yeniden savunmaya başlaması ve barışın sağlanmasında öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca Avrupa’ya “ateşe körükle gitmek, savaş atmosferini tırmandırmak ve intihar niteliğindeki ideolojik kararlarda ısrar etmek” yerine diplomatik çözüm için harekete geçme çağrısında bulunuldu.
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