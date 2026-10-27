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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israilli-sirket-starlink-kullanicilarini-gozetlemek-icin-hedef-aldi-iddiasi-1109898184.html
İsrailli şirket 'Starlink kullanıcılarını gözetlemek için hedef aldı' iddiası
İsrailli şirket 'Starlink kullanıcılarını gözetlemek için hedef aldı' iddiası
Sputnik Türkiye
İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını hedef alan dijital reklam tekliflerinde 100'den fazla ülkede ilk sırada yer aldı. İşte detaylar...
2026-10-27T15:11+0300
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İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını gözetlemek amacıyla dijital reklam sistemlerini kullandığı öne sürüldü.Reuters'ın altı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, siber güvenlik şirketi Trend Micro'nun birimi TrendAI bünyesindeki araştırmacılar, Discover-Tech'in Starlink kullanıcılarına gösterilen dijital reklamlar için yapılan tekliflerde dünyanın en büyük alıcılarından biri haline geldiğini belirledi. Şirketin 100'den fazla ülkede Starlink trafiğine yönelik reklam tekliflerinde ilk sırada yer aldığı aktarıldı.Reklam sistemi kullanıcıları nasıl izleyebilir?Reuters'ın aktardığı araştırmalara göre, reklam teklifleri sırasında elde edilen veriler zaman içinde biriktirilip başka bilgilerle birleştirilebiliyor. Bu yöntemle kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi, internet üzerindeki hareketlerinin takip edilmesi ve bazı durumlarda gözetleme yazılımlarıyla hedef alınmaları mümkün olabiliyor.TrendAI araştırmacıları, Starlink kullanıcılarına yönelik reklam tekliflerinin olağan dışı yoğunluğuna dikkat çekti. Şirketin reklam faaliyetlerinin ticari bir reklam operasyonundan ziyade 'hedefleme ve takip altyapısı' olarak işlev görüyor olabileceği değerlendirildi.Google ve Comcast, şirketi reklam platformlarından çıkardıDiscover-Tech, Starlink kullanıcılarının hedef alınmasına ilişkin iddiaların yanı sıra daha geniş kapsamlı gözetleme faaliyetleriyle ilgili suçlamalarla da karşı karşıya.Kanadalı siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam teknolojisi şirketi Confiant, TrendAI'nin raporuyla aynı gün yayımladıkları incelemelerde Discover-Tech'in adını açıkladı. İki kuruluş, şirketin reklam teklif sistemlerini kötüye kullanarak internet kullanıcılarına ilişkin verileri elde ettiğini bildirdi.Araştırmacılara göre reklamlar, medya kuruluşlarına, hükümetlere ve teknoloji şirketlerine ait hassas ağlarda da gösterildi.Reuters'a konuşan kaynaklardan biri ve konu hakkında bilgi sahibi yedinci bir kaynak, büyük bir ABD teknoloji şirketi ile uluslararası bir kuruluşun da Discover-Tech'in reklamlarının çalışanlarını hedef alıp almadığını belirlemek amacıyla kurum içi soruşturmalar başlattığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/israilde-dijital-otobus-duragi-ekranlari-hacklendi-arapca-muzik-ve-sozler-yayinlandi-1101383903.html
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google, comcast, elon musk, starlink, hack, trend micro, reuters, spacex, abd, new york

İsrailli şirket 'Starlink kullanıcılarını gözetlemek için hedef aldı' iddiası

15:11 27.10.2026
© REUTERS / Kacper Pempel/IllustrationHacker / Siber saldırı
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration
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İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını hedef alan dijital reklam tekliflerinde 100'den fazla ülkede ilk sırada yer aldı. Siber güvenlik araştırmacıları, reklamların kullanıcıların konumlarını belirlemek veya faaliyetlerini gözetlemek amacıyla kullanılmış olabileceğini söylüyor.
İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını gözetlemek amacıyla dijital reklam sistemlerini kullandığı öne sürüldü.
Reuters'ın altı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, siber güvenlik şirketi Trend Micro'nun birimi TrendAI bünyesindeki araştırmacılar, Discover-Tech'in Starlink kullanıcılarına gösterilen dijital reklamlar için yapılan tekliflerde dünyanın en büyük alıcılarından biri haline geldiğini belirledi. Şirketin 100'den fazla ülkede Starlink trafiğine yönelik reklam tekliflerinde ilk sırada yer aldığı aktarıldı.
Araştırmacılar, dijital reklam verilerinden elde edilen bulguların, reklam faaliyetlerinin ticari amaçlardan ziyade Starlink kullanıcılarının konumlarını belirlemek veya faaliyetlerini izlemek için kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Reklam sistemi kullanıcıları nasıl izleyebilir?

Dijital reklamcılıkta reklamverenler, internet sitelerinde ve uygulamalarda reklam alanlarını elde etmek için otomatik teklif sistemlerine katılıyor. Bu süreçte kullanıcıların cihazları ve çevrimiçi faaliyetleri hakkında bazı veriler teklif veren şirketlere ulaşabiliyor.
Reuters'ın aktardığı araştırmalara göre, reklam teklifleri sırasında elde edilen veriler zaman içinde biriktirilip başka bilgilerle birleştirilebiliyor. Bu yöntemle kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi, internet üzerindeki hareketlerinin takip edilmesi ve bazı durumlarda gözetleme yazılımlarıyla hedef alınmaları mümkün olabiliyor.
TrendAI araştırmacıları, Starlink kullanıcılarına yönelik reklam tekliflerinin olağan dışı yoğunluğuna dikkat çekti. Şirketin reklam faaliyetlerinin ticari bir reklam operasyonundan ziyade 'hedefleme ve takip altyapısı' olarak işlev görüyor olabileceği değerlendirildi.
TrendAI, 15 Ekim'de yayımladığı raporda şüpheli faaliyetlerin arkasındaki şirketin adını açıklamadı. Araştırmacıların 'Shadow-Earth-79' kod adını kullandığı bu yapının Discover-Tech olduğu, Reuters'a konuşan altı kaynak tarafından belirtildi.

Google ve Comcast, şirketi reklam platformlarından çıkardı

Discover-Tech, Starlink kullanıcılarının hedef alınmasına ilişkin iddiaların yanı sıra daha geniş kapsamlı gözetleme faaliyetleriyle ilgili suçlamalarla da karşı karşıya.
Kanadalı siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam teknolojisi şirketi Confiant, TrendAI'nin raporuyla aynı gün yayımladıkları incelemelerde Discover-Tech'in adını açıkladı. İki kuruluş, şirketin reklam teklif sistemlerini kötüye kullanarak internet kullanıcılarına ilişkin verileri elde ettiğini bildirdi.
Araştırmacılara göre reklamlar, medya kuruluşlarına, hükümetlere ve teknoloji şirketlerine ait hassas ağlarda da gösterildi.
İncelemelerin ardından Google, Comcast ve diğer bazı şirketler Discover-Tech'i reklam platformlarından çıkardıklarını açıkladı.
Reuters'a konuşan kaynaklardan biri ve konu hakkında bilgi sahibi yedinci bir kaynak, büyük bir ABD teknoloji şirketi ile uluslararası bir kuruluşun da Discover-Tech'in reklamlarının çalışanlarını hedef alıp almadığını belirlemek amacıyla kurum içi soruşturmalar başlattığını söyledi.
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