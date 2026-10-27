https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israilli-sirket-starlink-kullanicilarini-gozetlemek-icin-hedef-aldi-iddiasi-1109898184.html

İsrailli şirket 'Starlink kullanıcılarını gözetlemek için hedef aldı' iddiası

İsrailli şirket 'Starlink kullanıcılarını gözetlemek için hedef aldı' iddiası

Sputnik Türkiye

İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını hedef alan dijital reklam tekliflerinde 100'den fazla ülkede ilk sırada yer aldı. İşte detaylar...

2026-10-27T15:11+0300

2026-10-27T15:11+0300

2026-10-27T15:11+0300

dünya

google

comcast

elon musk

starlink

hack

trend micro

reuters

spacex

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102846/18/1028461887_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a830d59f764dc50391a7b188ff93476a.jpg

İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını gözetlemek amacıyla dijital reklam sistemlerini kullandığı öne sürüldü.Reuters'ın altı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, siber güvenlik şirketi Trend Micro'nun birimi TrendAI bünyesindeki araştırmacılar, Discover-Tech'in Starlink kullanıcılarına gösterilen dijital reklamlar için yapılan tekliflerde dünyanın en büyük alıcılarından biri haline geldiğini belirledi. Şirketin 100'den fazla ülkede Starlink trafiğine yönelik reklam tekliflerinde ilk sırada yer aldığı aktarıldı.Reklam sistemi kullanıcıları nasıl izleyebilir?Reuters'ın aktardığı araştırmalara göre, reklam teklifleri sırasında elde edilen veriler zaman içinde biriktirilip başka bilgilerle birleştirilebiliyor. Bu yöntemle kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi, internet üzerindeki hareketlerinin takip edilmesi ve bazı durumlarda gözetleme yazılımlarıyla hedef alınmaları mümkün olabiliyor.TrendAI araştırmacıları, Starlink kullanıcılarına yönelik reklam tekliflerinin olağan dışı yoğunluğuna dikkat çekti. Şirketin reklam faaliyetlerinin ticari bir reklam operasyonundan ziyade 'hedefleme ve takip altyapısı' olarak işlev görüyor olabileceği değerlendirildi.Google ve Comcast, şirketi reklam platformlarından çıkardıDiscover-Tech, Starlink kullanıcılarının hedef alınmasına ilişkin iddiaların yanı sıra daha geniş kapsamlı gözetleme faaliyetleriyle ilgili suçlamalarla da karşı karşıya.Kanadalı siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam teknolojisi şirketi Confiant, TrendAI'nin raporuyla aynı gün yayımladıkları incelemelerde Discover-Tech'in adını açıkladı. İki kuruluş, şirketin reklam teklif sistemlerini kötüye kullanarak internet kullanıcılarına ilişkin verileri elde ettiğini bildirdi.Araştırmacılara göre reklamlar, medya kuruluşlarına, hükümetlere ve teknoloji şirketlerine ait hassas ağlarda da gösterildi.Reuters'a konuşan kaynaklardan biri ve konu hakkında bilgi sahibi yedinci bir kaynak, büyük bir ABD teknoloji şirketi ile uluslararası bir kuruluşun da Discover-Tech'in reklamlarının çalışanlarını hedef alıp almadığını belirlemek amacıyla kurum içi soruşturmalar başlattığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/israilde-dijital-otobus-duragi-ekranlari-hacklendi-arapca-muzik-ve-sozler-yayinlandi-1101383903.html

abd

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

google, comcast, elon musk, starlink, hack, trend micro, reuters, spacex, abd, new york