İsrail’de dijital otobüs durağı ekranları ‘hack’lendi: Arapça müzik ve sözler yayınlandı

İsrail'in birçok kentinde otobüs duraklarındaki dijital yolcu bilgilendirme ekranları, çarşamba gecesi hacklendi. Hackerler hoparlörlerle Arapça müzikler ve... 28.11.2025

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan kesintinin kaynağını incelediğini, bunun büyük olasılıkla bir ‘siber saldırı’ sonucu meydana geldiğini açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, duraklardaki dijital ekranlarda Arapça şarkılar çaldı, aralarda Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sesinin duyuldu. Akşam saatlerindeki yoğunlukta yaşanan olay, duraklardaki yolcular arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.Merkezi yolcu sistemine sızıldıİsrail basınına göre birden fazla şehirde aynı anda yaşanan kesinti, ülke çapındaki ekran ağını besleyen merkezi yolcu bilgilendirme sistemine yönelik bir sızmaya işaret ediyor.Ancak yetkililer, sistemin hangi noktadan ele geçirildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Büyük otobüs operatörleri de olayın ulaşım hizmetlerinde yaygın bir aksaklığa yol açtığına dair bir duyuru paylaşmadı.Eylül ayında Kudüs’ün merkezindeki bir kavşakta bulunan büyük bir ekran, hükümet karşıtı mesajlar yayınlayacak şekilde ele geçirilmiş ve belediye ağlarının güvenliğine dair eleştirileri artırmıştı.

