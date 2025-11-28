Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/israilde-dijital-otobus-duragi-ekranlari-hacklendi-arapca-muzik-ve-sozler-yayinlandi-1101383903.html
İsrail’de dijital otobüs durağı ekranları ‘hack’lendi: Arapça müzik ve sözler yayınlandı
İsrail’de dijital otobüs durağı ekranları ‘hack’lendi: Arapça müzik ve sözler yayınlandı
Sputnik Türkiye
İsrail’in birçok kentinde otobüs duraklarındaki dijital yolcu bilgilendirme ekranları, çarşamba gecesi hacklendi. Hackerler hoparlörlerle Arapça müzikler ve... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T13:04+0300
2025-11-28T13:04+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
hack
otobüs durağı
ebu ubeyde el-annabi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101383392_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b3b0b1afd651b3f8854b3f4bcd7547f0.jpg
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan kesintinin kaynağını incelediğini, bunun büyük olasılıkla bir ‘siber saldırı’ sonucu meydana geldiğini açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, duraklardaki dijital ekranlarda Arapça şarkılar çaldı, aralarda Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sesinin duyuldu. Akşam saatlerindeki yoğunlukta yaşanan olay, duraklardaki yolcular arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.Merkezi yolcu sistemine sızıldıİsrail basınına göre birden fazla şehirde aynı anda yaşanan kesinti, ülke çapındaki ekran ağını besleyen merkezi yolcu bilgilendirme sistemine yönelik bir sızmaya işaret ediyor.Ancak yetkililer, sistemin hangi noktadan ele geçirildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Büyük otobüs operatörleri de olayın ulaşım hizmetlerinde yaygın bir aksaklığa yol açtığına dair bir duyuru paylaşmadı.Eylül ayında Kudüs’ün merkezindeki bir kavşakta bulunan büyük bir ekran, hükümet karşıtı mesajlar yayınlayacak şekilde ele geçirilmiş ve belediye ağlarının güvenliğine dair eleştirileri artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/euroleague-duyurdu-israil-takimlari-maclara-ev-sahipligi-yapacak-1101365786.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101383392_111:0:1311:900_1920x0_80_0_0_df59433d281ba10cc00db99275592828.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, hack, otobüs durağı, ebu ubeyde el-annabi
i̇srail, hack, otobüs durağı, ebu ubeyde el-annabi

İsrail’de dijital otobüs durağı ekranları ‘hack’lendi: Arapça müzik ve sözler yayınlandı

13:04 28.11.2025
© Fotoğraf : Sosyal Medya (Ekran Görüntüsü)İsrail'de hacklenen otobüs duraklarından biri
İsrail'de hacklenen otobüs duraklarından biri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Fotoğraf : Sosyal Medya (Ekran Görüntüsü)
Abone ol
İsrail’in birçok kentinde otobüs duraklarındaki dijital yolcu bilgilendirme ekranları, çarşamba gecesi hacklendi. Hackerler hoparlörlerle Arapça müzikler ve Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde’nin sesini dinletti.
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan kesintinin kaynağını incelediğini, bunun büyük olasılıkla bir ‘siber saldırı’ sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, duraklardaki dijital ekranlarda Arapça şarkılar çaldı, aralarda Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sesinin duyuldu. Akşam saatlerindeki yoğunlukta yaşanan olay, duraklardaki yolcular arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Merkezi yolcu sistemine sızıldı

İsrail basınına göre birden fazla şehirde aynı anda yaşanan kesinti, ülke çapındaki ekran ağını besleyen merkezi yolcu bilgilendirme sistemine yönelik bir sızmaya işaret ediyor.
Ancak yetkililer, sistemin hangi noktadan ele geçirildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Büyük otobüs operatörleri de olayın ulaşım hizmetlerinde yaygın bir aksaklığa yol açtığına dair bir duyuru paylaşmadı.
Eylül ayında Kudüs’ün merkezindeki bir kavşakta bulunan büyük bir ekran, hükümet karşıtı mesajlar yayınlayacak şekilde ele geçirilmiş ve belediye ağlarının güvenliğine dair eleştirileri artırmıştı.
Euroleague - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
SPOR
EuroLeague duyurdu: İsrail takımları maçlara ev sahipliği yapacak
Dün, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала