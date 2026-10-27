https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israilde-secimlerinde-son-durum-katilim-orani-53-yilin-rekorunu-kirdi-netanyahudan-son-dakika-1109907892.html

İsrail seçimlerinde son durum: Katılım oranı 53 yılın rekorunu kırdı, Netanyahu'dan son dakika çağrısı

İsrail seçimlerinde son durum: Katılım oranı 53 yılın rekorunu kırdı, Netanyahu'dan son dakika çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail'de genel seçimlerde oy kullanma oranı, saat 16.00 itibarıyla yüzde 55.7'ye yükselerek 1973'ten bu yana aynı saat için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İşte seçimlerde son durum...

2026-10-27T19:18+0300

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İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, yerel saatle 16.00 itibarıyla seçime katılım yüzde 55.7'ye ulaştı. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen seviyenin 8 puan üzerinde bulunuyor ve saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973'ten bu yana aynı saat için kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak öne çıkıyor.Netanyahu: Bu bir acil durum çağrısıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimlerde sağ seçmeni sandığa yönlendirmek amacıyla yaptığı son dakika açıklamalarında Arap seçmenlerin katılımını hedef alan söylemlerini sürdürdü.Netanyahu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arap seçmenlerin sandıklara yoğun şekilde yöneldiğini öne sürerek destekçilerine Likud'a oy verme çağrısında bulundu.İsrail basınında yer alan haberlerde de Netanyahu'nun, özellikle Filistinli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki katılım oranlarına dikkat çekerek seçmeni harekete geçirmeye çalıştığı belirtildi.Netanyahu ayrıca, Ra'am partisiyle bağlantılı aktivistleri de hedef alarak bu kişilerin "seçimi ellerinden almaya çalıştığını" iddia etti.Muhalefet: Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyorNetanyahu'nun açıklamalarına karşılık, muhalefetteki Yashar partisinden Başbakan'ın seçim sonuçlarına yönelik temelsiz hile iddialarıyla şimdiden itiraz zemini hazırladığı suçlaması geldi.Ortak Liste (Joint List) de Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

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