İsrail seçimlerinde son durum: Katılım oranı 53 yılın rekorunu kırdı, Netanyahu'dan son dakika çağrısı
19:18 27.10.2026 (güncellendi: 19:54 27.10.2026)
© REUTERS YONATAN SINDELNetanyahu
© REUTERS YONATAN SINDEL
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İsrail'de genel seçimlerde oy kullanma oranı, saat 16.00 itibarıyla yüzde 55.7'ye yükselerek 1973'ten bu yana aynı saat için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Netanyahu, seçim yetkilileri saat 22.00'de kapanması planlanan sandıkların önünde sıra olması halinde oy verme işleminin uzatılacağını duyurdu.
İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, yerel saatle 16.00 itibarıyla seçime katılım yüzde 55.7'ye ulaştı. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen seviyenin 8 puan üzerinde bulunuyor ve saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973'ten bu yana aynı saat için kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak öne çıkıyor.
Katılımın yüksek seyretmesi üzerine seçim yetkilileri, saat 22.00'de kapanması planlanan sandıklarda sıra bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme işleminin bu saatten sonra da devam edeceğini bildirdi.
İsrail basını, seçimlerin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olabileceğini aktarıyor.
Ülke genelinde yaklaşık 7.3 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 1.2 milyon Filistinli de seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.
Netanyahu: Bu bir acil durum çağrısı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimlerde sağ seçmeni sandığa yönlendirmek amacıyla yaptığı son dakika açıklamalarında Arap seçmenlerin katılımını hedef alan söylemlerini sürdürdü.
Netanyahu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arap seçmenlerin sandıklara yoğun şekilde yöneldiğini öne sürerek destekçilerine Likud'a oy verme çağrısında bulundu.
Netanyahu, "Müslüman Kardeşler destekçileri sandıklara akın ediyor ve seçimleri çalıyor. Çıkın ve Likud'a oy verin" ifadelerini kullandı.
Bu bir acil durum çağrısı! Bizim Yahudi devletimizin geleceği tehlikede. Hemen oy vermeye çıkın! Arap sektöründe olağandışı yüksek katılım oranları, sağ oy verenlerin düşük katılım oranına kıyasla. Uyanmalıyız, evde kalmak yasak. Hemen oy vermeye çıkıyoruz ve mümkün olduğunca çok insanı dışarı çıkarıyoruz!
İsrail basınında yer alan haberlerde de Netanyahu'nun, özellikle Filistinli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki katılım oranlarına dikkat çekerek seçmeni harekete geçirmeye çalıştığı belirtildi.
Netanyahu ayrıca, Ra'am partisiyle bağlantılı aktivistleri de hedef alarak bu kişilerin "seçimi ellerinden almaya çalıştığını" iddia etti.
© REUTERS Shir Torem Gadi Eisenkot
Gadi Eisenkot
© REUTERS Shir Torem
Muhalefet: Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyor
Netanyahu'nun açıklamalarına karşılık, muhalefetteki Yashar partisinden Başbakan'ın seçim sonuçlarına yönelik temelsiz hile iddialarıyla şimdiden itiraz zemini hazırladığı suçlaması geldi.
Ortak Liste (Joint List) de Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyor" ifadelerini kullandı.