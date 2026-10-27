https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisini-vurduklarini-soyledi-suudi-arabistandan-1109905733.html

Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını söyledi, Suudi Arabistan'dan açıklama

Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını söyledi, Suudi Arabistan'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura petrol rafinerisini balistik füzeyle hedef aldıklarını ve tesiste yangın... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:11+0300

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Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'yı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, saldırının rafineri kompleksinde yangına neden olduğunu söyledi. Basra Körfezi kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın batısında bulunan tesis, petrol rafinerisinin yanı sıra bir sevkiyat terminalini de barındırıyor.Suudi Arabistan yönetimi saldırıya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı. Bloomberg News ise konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura terminali yakınında çıkan yangını kontrol altına aldığını aktardı.Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının neredeyse tamamı Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu olmak üzere iki ana liman üzerinden gerçekleştiriliyor. Husiler daha önce her iki limanı da hedef almıştı.'Riyad'a yönelen füzeler önlendi'Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'nda bulunan iki askeri nakliye uçağını ve Hamis Muşayt'taki bir hava üssünü de hedef aldıklarını ileri sürdü. Suudi makamlarından bu saldırılara ilişkin henüz doğrulama gelmedi.Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının başkentte "maddi hasara" yol açtığını açıkladı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı, salı günü öğleden sonra başkentte kısa süreli hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a doğru fırlatılan iki balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.2022'den bu yana süren ateşkes bozulduYemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimler de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/mekke-savunma-anlasmasi-komisyonda-kabul-edildi--1109900037.html

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