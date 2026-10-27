https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisini-vurduklarini-soyledi-suudi-arabistandan-1109905733.html
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını söyledi, Suudi Arabistan'dan açıklama
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını söyledi, Suudi Arabistan'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura petrol rafinerisini balistik füzeyle hedef aldıklarını ve tesiste yangın... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:11+0300
dünya
suudi arabistan
husiler
riyad
i̇ran
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109905405_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_869d334344b5b418fa83abc76995d9cb.jpg
Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'yı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, saldırının rafineri kompleksinde yangına neden olduğunu söyledi. Basra Körfezi kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın batısında bulunan tesis, petrol rafinerisinin yanı sıra bir sevkiyat terminalini de barındırıyor.Suudi Arabistan yönetimi saldırıya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı. Bloomberg News ise konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura terminali yakınında çıkan yangını kontrol altına aldığını aktardı.Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının neredeyse tamamı Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu olmak üzere iki ana liman üzerinden gerçekleştiriliyor. Husiler daha önce her iki limanı da hedef almıştı.'Riyad'a yönelen füzeler önlendi'Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'nda bulunan iki askeri nakliye uçağını ve Hamis Muşayt'taki bir hava üssünü de hedef aldıklarını ileri sürdü. Suudi makamlarından bu saldırılara ilişkin henüz doğrulama gelmedi.Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının başkentte "maddi hasara" yol açtığını açıkladı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı, salı günü öğleden sonra başkentte kısa süreli hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a doğru fırlatılan iki balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.2022'den bu yana süren ateşkes bozulduYemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimler de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/mekke-savunma-anlasmasi-komisyonda-kabul-edildi--1109900037.html
suudi arabistan
riyad
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109905405_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1b45161c09a1079805f8581578665d6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, husiler, riyad, i̇ran, sana
suudi arabistan, husiler, riyad, i̇ran, sana
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını söyledi, Suudi Arabistan'dan açıklama
18:04 27.10.2026 (güncellendi: 18:11 27.10.2026)
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura petrol rafinerisini balistik füzeyle hedef aldıklarını ve tesiste yangın çıktığını iddia etti. Suudi Arabistan yetkilileri ise, başkent Riyad'a yönelen iki balistik füzenin önlendiği, ancak düşen şarapnel parçalarının maddi hasara yol açtığı bildirildi.
Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'yı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, saldırının rafineri kompleksinde yangına neden olduğunu söyledi. Basra Körfezi kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın batısında bulunan tesis, petrol rafinerisinin yanı sıra bir sevkiyat terminalini de barındırıyor.
Suudi Arabistan yönetimi saldırıya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı. Bloomberg News ise konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura terminali yakınında çıkan yangını kontrol altına aldığını aktardı.
Günlük 550 bin varil petrol işleme
kapasitesine sahip Ras Tanura rafinerisi, İran savaşının ilk aylarında önlem amacıyla bir süre kapatılmıştı.
Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının neredeyse tamamı Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu olmak üzere iki ana liman üzerinden gerçekleştiriliyor. Husiler daha önce her iki limanı da hedef almıştı.
'Riyad'a yönelen füzeler önlendi'
Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'nda bulunan iki askeri nakliye uçağını ve Hamis Muşayt'taki bir hava üssünü de hedef aldıklarını ileri sürdü. Suudi makamlarından bu saldırılara ilişkin henüz doğrulama gelmedi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının başkentte "maddi hasara" yol açtığını açıkladı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı, salı günü öğleden sonra başkentte kısa süreli hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a doğru fırlatılan iki balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Husiler ayrıca, Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini belirttikleri güçlerin Kızıldeniz'in önemli geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı'nın güneyinden
ilerleme girişimini püskürttüklerini iddia etti..
2022'den bu yana süren ateşkes bozuldu
Yemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.
İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.
Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimler de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.