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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/guney-afrikada-gocmen-karsiti-protestolar-cumhurbaskani-orduyu-gorevlendirdi-1109909313.html
Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestolar: Cumhurbaşkanı orduyu görevlendirdi
Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestolar: Cumhurbaşkanı orduyu görevlendirdi
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Güney Afrika'da göçmen karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, KwaZulu-Natal eyaletine 510 asker gönderilmesi talimatını... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:01+0300
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afrika
cyril ramaphosa
güney afrika
kwazulu-natal
protesto
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Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestoların giderek şiddetlenmesi üzerine ordu devreye girdi. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin kıyı kesimindeki KwaZulu-Natal eyaletinde güvenliğin sağlanması için askerlerin polise destek vermesini kararlaştırdı.510 askerin görevlendirilmesini kapsayan uygulama, 9 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Operasyonun maliyetinin 34.1 milyon rand (yaklaşık 2.05 milyon dolar) olması bekleniyor.Karar, ülkede 4 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesinde ve göçmen karşıtı grupların ülke çapında protesto çağrılarının ardından alındı.Son aylarda düzenlenen gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Durban ve Johannesburg'un Soweto bölgesinde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı. Geçen hafta Durban'da yabancı uyruklu bir kişinin kalabalık tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Cumhurbaşkanlığı, askerlerin görevlendirilmesinde Anayasa Mahkemesinin sığınmacılarla ilgili kararına ilişkin yanlış bilgilerin yol açtığı şiddet olaylarının etkili olduğunu açıkladı.Temmuz ayında verilen mahkeme kararında, sığınmacıların yalnızca usule ilişkin gerekçelerle ülkenin sığınma sisteminden yararlanmasının engellenemeyeceği belirtilmişti. Karara ilişkin yayılan yanlış bilgilerin ardından protestoların şiddetlendiği bildirildi.Ülkede aylardır devam eden göçmen karşıtı gösteriler uluslararası tepkilere neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle binlerce Afrikalı yabancı uyruklu kişi Güney Afrika'dan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cinden-ortadogu-karari-bolgeye-ozel-temsilci-gonderilecek-1109901990.html
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afrika, cyril ramaphosa, güney afrika, kwazulu-natal, protesto, göçmen
afrika, cyril ramaphosa, güney afrika, kwazulu-natal, protesto, göçmen

Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestolar: Cumhurbaşkanı orduyu görevlendirdi

20:01 27.10.2026
© AP PhotoGüney Afrika göçmen karşıtı gösteriler
Güney Afrika göçmen karşıtı gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AP Photo
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Güney Afrika'da göçmen karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, KwaZulu-Natal eyaletine 510 asker gönderilmesi talimatını verdi. Ülkede son aylarda yaşanan olaylar nedeniyle binlerce yabancı ülkeyi terk etti.
Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestoların giderek şiddetlenmesi üzerine ordu devreye girdi. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin kıyı kesimindeki KwaZulu-Natal eyaletinde güvenliğin sağlanması için askerlerin polise destek vermesini kararlaştırdı.
510 askerin görevlendirilmesini kapsayan uygulama, 9 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Operasyonun maliyetinin 34.1 milyon rand (yaklaşık 2.05 milyon dolar) olması bekleniyor.
Karar, ülkede 4 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesinde ve göçmen karşıtı grupların ülke çapında protesto çağrılarının ardından alındı.
Son aylarda düzenlenen gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Durban ve Johannesburg'un Soweto bölgesinde araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı. Geçen hafta Durban'da yabancı uyruklu bir kişinin kalabalık tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı, askerlerin görevlendirilmesinde Anayasa Mahkemesinin sığınmacılarla ilgili kararına ilişkin yanlış bilgilerin yol açtığı şiddet olaylarının etkili olduğunu açıkladı.
Temmuz ayında verilen mahkeme kararında, sığınmacıların yalnızca usule ilişkin gerekçelerle ülkenin sığınma sisteminden yararlanmasının engellenemeyeceği belirtilmişti. Karara ilişkin yayılan yanlış bilgilerin ardından protestoların şiddetlendiği bildirildi.
Ülkede aylardır devam eden göçmen karşıtı gösteriler uluslararası tepkilere neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle binlerce Afrikalı yabancı uyruklu kişi Güney Afrika'dan ayrıldı.
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