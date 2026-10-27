https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cinden-ortadogu-karari-bolgeye-ozel-temsilci-gonderilecek-1109901990.html

Çin'den Ortadoğu kararı: Bölgeye özel temsilci gönderilecek

Çin'den Ortadoğu kararı: Bölgeye özel temsilci gönderilecek

Sputnik Türkiye

Çin, Ortadoğu'daki çatışmaların Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılmasından endişe duyduğunu belirterek bölge ülkelerine özel temsilci göndereceğini... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T19:46+0300

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Çin yönetimi, Ortadoğu'daki çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik girişim başlatacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, özel bir temsilcinin yakın zamanda bölge ülkelerini ziyaret ederek taraflarla görüşeceğini bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, salı günü düzenlediği basın toplantısında, çatışmaların özellikle Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılma riskinden endişe duyduklarını belirtti.İran savaşı ve ABD ile gerilimÇin'in açıklaması, İran'daki savaşın enerji tedarikini olumsuz etkilediği ve ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.Çin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını İran'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. ABD istihbarat raporlarında ise Çin'in İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a askeri destek verdiğine inanmadığını belirterek Pekin'in böyle bir durumda kaybedecek çok şeyi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lulanin-zaferi-trumpin-latin-amerika-planlarini-zora-soktu-brezilya-lideri-trumpa-neler-soylemisti-1109892169.html

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