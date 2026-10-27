https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cinden-ortadogu-karari-bolgeye-ozel-temsilci-gonderilecek-1109901990.html
Çin'den Ortadoğu kararı: Bölgeye özel temsilci gönderilecek
Çin'den Ortadoğu kararı: Bölgeye özel temsilci gönderilecek
Sputnik Türkiye
Çin, Ortadoğu'daki çatışmaların Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılmasından endişe duyduğunu belirterek bölge ülkelerine özel temsilci göndereceğini... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:46+0300
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Çin yönetimi, Ortadoğu'daki çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik girişim başlatacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, özel bir temsilcinin yakın zamanda bölge ülkelerini ziyaret ederek taraflarla görüşeceğini bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, salı günü düzenlediği basın toplantısında, çatışmaların özellikle Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılma riskinden endişe duyduklarını belirtti.İran savaşı ve ABD ile gerilimÇin'in açıklaması, İran'daki savaşın enerji tedarikini olumsuz etkilediği ve ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.Çin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını İran'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. ABD istihbarat raporlarında ise Çin'in İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a askeri destek verdiğine inanmadığını belirterek Pekin'in böyle bir durumda kaybedecek çok şeyi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lulanin-zaferi-trumpin-latin-amerika-planlarini-zora-soktu-brezilya-lideri-trumpa-neler-soylemisti-1109892169.html
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abd, i̇ran, çin, pekin, dışişleri bakanlığı
abd, i̇ran, çin, pekin, dışişleri bakanlığı
Çin'den Ortadoğu kararı: Bölgeye özel temsilci gönderilecek
Çin, Ortadoğu'daki çatışmaların Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılmasından endişe duyduğunu belirterek bölge ülkelerine özel temsilci göndereceğini açıkladı. Pekin, diplomatik temaslarla gerilimi azaltmayı ve çatışmaların daha fazla yayılmasını önlemeyi hedefliyor.
Çin yönetimi, Ortadoğu'daki çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik girişim başlatacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, özel bir temsilcinin yakın zamanda bölge ülkelerini ziyaret ederek taraflarla görüşeceğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, salı günü düzenlediği basın toplantısında, çatışmaların özellikle Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na yayılma riskinden endişe duyduklarını belirtti.
Guo
, "Çin, ilgili taraflarla iletişimi güçlendirmek, diyaloğu teşvik etmek, gerilimi azaltmak ve durumun daha fazla kötüleşmesini önlemek amacıyla yakında bölge ülkelerine özel temsilci gönderecek"
dedi.
İran savaşı ve ABD ile gerilim
Çin'in açıklaması, İran'daki savaşın enerji tedarikini olumsuz etkilediği ve ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.
Çin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını İran'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. ABD istihbarat raporlarında ise Çin'in İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a askeri destek verdiğine inanmadığını belirterek Pekin'in böyle bir durumda kaybedecek çok şeyi olduğunu söyledi.