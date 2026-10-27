https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-faturasi-kime-kesilecek-derbi-maci-sonrasi-kavga-eden-1109897351.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kime kesilecek: Derbi maçı sonrası kavga eden futbolculara ne ceza gelir?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kime kesilecek: Derbi maçı sonrası kavga eden futbolculara ne ceza gelir?

Sputnik Türkiye

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası futbolcular arasında çıkan kavganın yankıları sürerken kavgaya karışan futbolcuların alacağı cezalar merak konusu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T14:54+0300

2026-10-27T14:54+0300

2026-10-27T14:54+0300

spor

kerem aktürkoğlu

abdülkerim bardakcı

archie brown

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

galatasaray

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109895450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f675a59d7d83ef09ade2612ca4697a.jpg

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği derbi sonrasında saha karışmış ve iki takımın futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. O görüntülerin yankısı sürerken şimdi de kavgaya karışan futbolculara verilebilecek muhtemel cezalar merak ediliyor. Gözler TFF'ye çevrilirken, futbolcuların 'saldırıdan' sevk edilmesi durumunda 10 maça kadar ceza alabilmeleri sözkonusu. Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a da kırmızı kart gösterildi.Gözler disiplin sevklerine çevrildiHürriyet'in haberine göre, derbinin olaylı şekilde kapanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin disiplin sevklerine çevrildi. Mücadele sonrası çıkan olaylara iki takımdan futbolcuların yanı teknik ekipler de dahil oldu.Hakem ve gözlemci raporlarının Hukuk Müşavirliğine ulaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkler açıklanacak.10 maça kadar ceza alabilirlerDerbi sonrasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi maddeden disipline verileceği merak konusu oldu. İki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda 1 ile 3 maç, 45. madde olan "kavga"dan sevk edilmeleri durumunda 3 ila 5 maç ceza verilmesi gündeme gelecek.Disiplin sevki 44. madde olan "saldırıdan" sevk edilmeleri durumunda ise verilecek ceza, 5 ila 10 müsabakaya kadar çıkacak.Ayrıca yayıncı kuruluş görüntüleri ve gözlemci raporlarından farklı futbolcu veya teknik ekip görevlilerine cezalar da verilebilir.Peki Futbol Disiplin Talimatı ne diyor?MADDE 44 – SALDIRIMADDE 45 – KAVGABir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübüyöneticileri için 200.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için100.000.-TL’den 450.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadarpara cezası,(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine girişyasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/galatasaray-ve-fenerbahcenin-ilk-11leri-belli-oldu-1109865898.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, abdülkerim bardakcı, archie brown, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, galatasaray, fenerbahçe