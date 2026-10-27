Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kime kesilecek: Derbi maçı sonrası kavga eden futbolculara ne ceza gelir?
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
© Serhat Çağdaş
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası futbolcular arasında çıkan kavganın yankıları sürerken kavgaya karışan futbolcuların alacağı cezalar merak konusu oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği derbi sonrasında saha karışmış ve iki takımın futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. O görüntülerin yankısı sürerken şimdi de kavgaya karışan futbolculara verilebilecek muhtemel cezalar merak ediliyor. Gözler TFF'ye çevrilirken, futbolcuların 'saldırıdan' sevk edilmesi durumunda 10 maça kadar ceza alabilmeleri sözkonusu.
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
© Serhat Çağdaş
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a da kırmızı kart gösterildi.
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
© Serhat Çağdaş
Gözler disiplin sevklerine çevrildi
Hürriyet'in haberine göre, derbinin olaylı şekilde kapanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin disiplin sevklerine çevrildi. Mücadele sonrası çıkan olaylara iki takımdan futbolcuların yanı teknik ekipler de dahil oldu.
Hakem ve gözlemci raporlarının Hukuk Müşavirliğine ulaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkler açıklanacak.
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
© Serhat Çağdaş
10 maça kadar ceza alabilirler
Derbi sonrasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi maddeden disipline verileceği merak konusu oldu. İki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda 1 ile 3 maç, 45. madde olan "kavga"dan sevk edilmeleri durumunda 3 ila 5 maç ceza verilmesi gündeme gelecek.
Disiplin sevki 44. madde olan "saldırıdan" sevk edilmeleri durumunda ise verilecek ceza, 5 ila 10 müsabakaya kadar çıkacak.
Ayrıca yayıncı kuruluş görüntüleri ve gözlemci raporlarından farklı futbolcu veya teknik ekip görevlilerine cezalar da verilebilir.
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
© Serhat Çağdaş
Peki Futbol Disiplin Talimatı ne diyor?
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırı eyleminde bulunan;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 500.000.-TL’den 2.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
250.000.-TL’den 1.100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 190.000.-TL’den
390.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 110.000.-TL’den 270.000.-TL’ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
MADDE 45 – KAVGA
Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 200.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
100.000.-TL’den 450.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den
200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş
yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.