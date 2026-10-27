https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cevdet-yilmaz-duyurdu-fon-sorusturmasinda-1-milyon-liraya-kadar-odemeler-cuma-gunu-basliyor-1109909996.html

Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon soruşturmasında 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü başlıyor

Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon soruşturmasında 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü başlıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

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fon soruşturması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.Yılmaz, ''Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakan-tekinden-fon-sorusturmasi-yorumu-tayyip-erdoganin-yaninda-hirsizlik-arsizlik-yolsuzluk-1109907005.html

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