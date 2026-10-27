https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cevdet-yilmaz-duyurdu-fon-sorusturmasinda-1-milyon-liraya-kadar-odemeler-cuma-gunu-basliyor-1109909996.html
Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon soruşturmasında 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü başlıyor
Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon soruşturmasında 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü başlıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:11+0300
2026-10-27T20:11+0300
2026-10-27T20:11+0300
türki̇ye
cevdet yılmaz
türkiye
i̇ş bankası
ziraat bankası
fon
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102033436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9abf8400e35886298abf6855a232d6b.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.Yılmaz, ''Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakan-tekinden-fon-sorusturmasi-yorumu-tayyip-erdoganin-yaninda-hirsizlik-arsizlik-yolsuzluk-1109907005.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102033436_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_af4268e6da8e7e468076bc921f8acc6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cevdet yılmaz, türkiye, i̇ş bankası, ziraat bankası, fon, fon soruşturması
cevdet yılmaz, türkiye, i̇ş bankası, ziraat bankası, fon, fon soruşturması
Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon soruşturmasında 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü başlıyor
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, ''Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak'' dedi.