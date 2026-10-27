Emekli maaşlarına ‘sürpriz’ artış
‘Bütçede emekliye sürpriz zam ve refah payı sinyali’
“Emeklilerle ilgili bütçede bir gösterge var: Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferler. SGK ciddi mali açıklar yaşadığı için emekli aylıkları, sağlık, ilaç ve benzeri ödemelerde kullanılmak üzere Hazineden kuruma her ay düzenli kaynak aktarılıyor.
2027 bütçesinde SGK’ya yapılacak transferler yüzde 66 artırılmış. Bütçe harcamalarının genelinde yüzde 38,7’lik artış öngörülürken SGK’ya aktarılacak kaynakta bunun neredeyse iki katına yakın bir artış söz konusu.
Buradan hareketle, belki biraz iyimser ve umut verici bir yorum olacak ama SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için sürpriz artışlar olabilir mi? Çünkü 2027 bütçesinde transfer ödeneğinde çok ciddi bir artış öngörülüyor.
Acaba ocak ayında, şu anda yüzde 5.5-6 düzeyinde hesaplanan enflasyon farkının çok üzerinde bir maaş zammı ya da buna ek bir refah payı mı planlanıyor? Bu yönde bir çalışma olabilir mi? Bütçe görüşmelerinde bunun da üzerinde durmak gerekiyor.
Elbette bununla ilgili önergeler de muhtemelen verilecektir. Kaldı ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde muhalefetin sunduğu bir yasa teklifi var. Teklif, memur emeklilerine 2023’ten bu yana ödenmeyen seyyanen zamların ödenmesini, aylıklarında yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılmasını ve bu tutarın kök aylıklara eklenmesini içeriyor.
Ancak fazla ümitli olmamak lazım. Çünkü muhalefetin bugüne kadar sunduğu önergelerin ve yasa tekliflerinin hemen hepsi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi.
Kaldı ki bu, 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenleme. İktidar teklifi kabul ederse emeklilere yönelik iyileştirme vaatlerini bir anlamda muhalefete kaptırmış olacak. Bu nedenle teklifin yüzde 90 ihtimalle reddedileceğini düşünüyorum.”
‘Hane halkı ve reel sektör enflasyon hedeflerine inanmıyor’
“Eylül ayında enflasyon yüzde 30’un altına düştü. Ekonomi yönetimi de peş peşe sosyal medya paylaşımları yaparak uzun bir aradan sonra enflasyonu bu seviyenin altına indirmeyi başardıklarını duyurdu. Ancak Merkez Bankası'nın binin üzerinde şirket ve 3 bin 280 hane ile gerçekleştirdiği anketlerin geçen hafta açıklanan sonuçlarına baktığımızda, bu düşüşün beklentilere aynı ölçüde yansımadığını görüyoruz. Enflasyonun yüzde 30’un altına indiğine pek kimse inanmamış gibi görünüyor.
Örneğin hane halkı beklenti anketinde, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 45.60. Dolar/TL kuru beklentisi ise 55 lira 90 kuruş olarak belirtiliyor. Bunlar, ankete katılan 3 bin 280 hanenin verdiği yanıtlar.
Sektörel enflasyon beklentilerine baktığımızda ise sanayicileri, ihracatçıları, imalatçıları ve turizmcileri kapsayan reel sektörün 12 ay sonrası için beklentisi yüzde 31.80. Oysa ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program’da önümüzdeki yıl için yüzde 21’lik enflasyon hedefi açıklamıştı. Reel sektörün beklentisi bu hedefin yaklaşık 11 puan üzerinde.
Aynı sektörel enflasyon beklentileri raporunda hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi de yüzde 43.75. Yani açıklanan 2027 yılı hedefinin iki katından fazla.”