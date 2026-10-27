Emekli maaşlarına ‘sürpriz’ artış

“Emeklilerle ilgili bütçede bir gösterge var: Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferler. SGK ciddi mali açıklar yaşadığı için emekli aylıkları, sağlık, ilaç ve benzeri ödemelerde kullanılmak üzere Hazineden kuruma her ay düzenli kaynak aktarılıyor.

2027 bütçesinde SGK’ya yapılacak transferler yüzde 66 artırılmış. Bütçe harcamalarının genelinde yüzde 38,7’lik artış öngörülürken SGK’ya aktarılacak kaynakta bunun neredeyse iki katına yakın bir artış söz konusu.

Buradan hareketle, belki biraz iyimser ve umut verici bir yorum olacak ama SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için sürpriz artışlar olabilir mi? Çünkü 2027 bütçesinde transfer ödeneğinde çok ciddi bir artış öngörülüyor.

Acaba ocak ayında, şu anda yüzde 5.5-6 düzeyinde hesaplanan enflasyon farkının çok üzerinde bir maaş zammı ya da buna ek bir refah payı mı planlanıyor? Bu yönde bir çalışma olabilir mi? Bütçe görüşmelerinde bunun da üzerinde durmak gerekiyor.

Elbette bununla ilgili önergeler de muhtemelen verilecektir. Kaldı ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde muhalefetin sunduğu bir yasa teklifi var. Teklif, memur emeklilerine 2023’ten bu yana ödenmeyen seyyanen zamların ödenmesini, aylıklarında yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılmasını ve bu tutarın kök aylıklara eklenmesini içeriyor.

Ancak fazla ümitli olmamak lazım. Çünkü muhalefetin bugüne kadar sunduğu önergelerin ve yasa tekliflerinin hemen hepsi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi.

Kaldı ki bu, 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenleme. İktidar teklifi kabul ederse emeklilere yönelik iyileştirme vaatlerini bir anlamda muhalefete kaptırmış olacak. Bu nedenle teklifin yüzde 90 ihtimalle reddedileceğini düşünüyorum.”