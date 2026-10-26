https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/memur-emeklilerinin-bekledigi-duzenleme-tbmmde-seyyanen-zam-verilecek-mi-1109851747.html

Memur emeklilerinin beklediği düzenleme TBMM'de: Seyyanen zam verilecek mi?

Memur emeklilerinin beklediği düzenleme TBMM'de: Seyyanen zam verilecek mi?

Sputnik Türkiye

Memur emeklilerine seyyanen zam verilmesini öngören teklif 20 Ekim 2026'da TBMM'ye sunuldu. Teklif, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini ilgilendiriyor... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T10:57+0300

2026-10-26T10:57+0300

2026-10-26T10:57+0300

ekonomi̇

emekli

zam

seyyanen zam

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Memur emeklilerine seyyanen zam konusunda yeni bir gelişme yaşandı. 20 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan kanun teklifi, çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın emeklilere de verilmesini öngörüyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde memur emeklilerine 25 bin 153,05 TL ek ödeme yapılması ve bu tutarın emekli aylığına esas hesaplamalara yansıtılması hedefleniyor.SGK uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı yazıda teklifin yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini ilgilendirdiğini belirtti. Teklif henüz yasalaşmadığı için öngörülen ödeme yürürlüğe girmiş değil.Memur emeklilerine 25 bin 153 TL seyyanen zam teklifiTBMM'ye sunulan kanun teklifinin ilk maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na yeni bir hüküm eklenmesini öngörüyor.Teklife göre çalışan memurlara verilen seyyanen zammın güncel karşılığı olan 25 bin 153,05 TL, memur emeklilerine de dosya bazında ödenecek.Söz konusu tutar, 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması esas alınarak hesaplanıyor.Teklifte ayrıca ek ödemenin vergiden muaf tutulması, haczedilememesi ve maliyetinin Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.Seyyanen zam emekli maaşlarına kalıcı olarak yansıtılacak mı?Kanun teklifinin ikinci maddesi, ek ödemenin yalnızca geçici bir ödeme olarak kalmamasını amaçlıyor.Bu kapsamda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 40'ıncı maddesinde değişiklik yapılması öneriliyor.Düzenlemeyle ilave ödemenin emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca doğrudan yansıtılması hedefleniyor.Böylece teklif, hem çalışan memurların hem de memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında kalıcı bir değişiklik yapılmasını amaçlıyor.Ancak bu hükümlerin uygulanabilmesi için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.İsa Karakaş: 2023'te verilen seyyanen zam emeklilere yansıtılmadıSGK uzmanı İsa Karakaş, yazısında memur emeklilerinin uzun süredir dile getirdiği talepleri değerlendirdi.2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen zammın, sonraki artışlarla 25 bin 153 TL'ye ulaştığını belirten Karakaş, bu ödemenin memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılmadığını ifade etti.Karakaş, 2023 yılında verilen sözleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.”Aradan geçen sürede memur emeklilerinin beklentilerinin karşılanmadığını savunan Karakaş, yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:"8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL..."Karakaş, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediğini aktardı.Kanun teklifinin maddelerinde neler var?Memur emeklilerine seyyanen zam teklifinde dört madde bulunuyor.Birinci madde, 5510 sayılı Kanun'a eklenecek Ek 25'inci maddeyle memur emeklilerine 25 bin 153,05 TL tutarında ek ödeme yapılmasını düzenliyor. Ödemenin vergiden muaf olması, haczedilememesi ve Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.İkinci madde, 375 sayılı KHK'nin ek 40'ıncı maddesinde değişiklik yapılarak ilave ödemenin emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca yansıtılmasını amaçlıyor.Üçüncü ve dördüncü maddeler ise düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

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