https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/disisleri-bakanligi-ege-ve-dogu-akdenizdeki-mesru-hak-ve-menfaatlerimizi-taviz-vermeksizin-korumaya-1109912085.html
Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Bakan Fidan'ın sözlerinin çarpıtıldığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasında ve kararlı duruşunda hiçbir değişiklik... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T22:21+0300
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasında herhangi bir görüş değişikliği olmadığını ve meşru hakların tavizsiz korunmaya devam edeceğini açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir siyasi parti genel başkanının iddialarına yanıt verilerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde dile getirdiği ifadelerin çarpıtıldığı, bağlamından koparıldığı ve siyasi polemik konusu yapıldığı belirtildi. Türkiye'nin tüm platformlarda uluslararası hukuka uygun ve kararlı duruşunu sürdürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunması konusundaki kararlılığın devam edeceğini altını çizerek yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/trump-yapay-zeka-ismini-yasaklayacagiz-1109911560.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ege, akdeniz
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ege, akdeniz
Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz
Bakan Fidan'ın sözlerinin çarpıtıldığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasında ve kararlı duruşunda hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasında herhangi bir görüş değişikliği olmadığını ve meşru hakların tavizsiz korunmaya devam edeceğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir siyasi parti genel başkanının iddialarına yanıt verilerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.
Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde dile getirdiği ifadelerin çarpıtıldığı, bağlamından koparıldığı ve siyasi polemik konusu yapıldığı belirtildi.
Türkiye'nin tüm platformlarda uluslararası hukuka uygun ve kararlı duruşunu sürdürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunması konusundaki kararlılığın devam edeceğini altını çizerek yineledi.