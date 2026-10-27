https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/daltonlar-suc-orgutune-30-ilde-es-zamanli-operasyon-1109876484.html

'Daltonlar' suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon

'Daltonlar' suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli gözaltına... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T09:29+0300

2026-10-27T09:29+0300

2026-10-27T10:06+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

beratcan gökdemir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109876315_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1fa446315891155359d903b65aaf524f.jpg

Suç örgütü Daltonlar'a yönelik operasyonlar sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün 30 ilde Daltonlar'a yönelik yeni operasyon gerçekleştirildi.Sosyal medya üzerinden temin edilen şahısların “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.Eylem hazırlığındaydılarMesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar tek tek deşifre edilmiştir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakirkoy-belediyesine-dev-yolsuzluk-operasyonu-68-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1109875038.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, beratcan gökdemir