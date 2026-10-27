https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/daltonlar-suc-orgutune-30-ilde-es-zamanli-operasyon-1109876484.html
'Daltonlar' suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon
'Daltonlar' suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli gözaltına... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T09:29+0300
2026-10-27T09:29+0300
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türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
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Suç örgütü Daltonlar'a yönelik operasyonlar sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün 30 ilde Daltonlar'a yönelik yeni operasyon gerçekleştirildi.Sosyal medya üzerinden temin edilen şahısların “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.Eylem hazırlığındaydılarMesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar tek tek deşifre edilmiştir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakirkoy-belediyesine-dev-yolsuzluk-operasyonu-68-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1109875038.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, beratcan gökdemir
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, beratcan gökdemir
'Daltonlar' suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon
09:29 27.10.2026 (güncellendi: 10:06 27.10.2026)
İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütü Daltonlar'a yönelik operasyonlar sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün 30 ilde Daltonlar'a yönelik yeni operasyon gerçekleştirildi.
Sosyal medya üzerinden temin edilen şahısların “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.
Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar tek tek deşifre edilmiştir." denildi.