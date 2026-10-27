https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakan-tekinden-fon-sorusturmasi-yorumu-tayyip-erdoganin-yaninda-hirsizlik-arsizlik-yolsuzluk-1109907005.html

Bakan Tekin'den fon soruşturması yorumu: 'Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanın yeri yoktur'

Bakan Tekin'den fon soruşturması yorumu: 'Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanın yeri yoktur'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fon soruşturması kapsamında kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, soruşturmayı organize eden kişilerin tespit edilip... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T18:23+0300

2026-10-27T18:23+0300

2026-10-27T18:23+0300

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recep tayyip erdoğan

şener şen

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fon soruşturması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde siyasi gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Tekin, "İnsanın doğasında maalesef yanlışa meyletme var. Siyaset bilimi literatüründe insan doğasıyla ilgili yapılan analizlerde hep bunun üzerine vurgu yapılır. Siyasi partilerin içerisinde de yanlış yapanlar mutlaka olur. Önemli olan yanlış yapanlardan sonra nasıl tavır aldığınızdır. Daha önce burada konuşurken Yeşil Vadi filmine atıf yapmıştım ve demiştim ki düzenbaz birinin Tosun Paşa kılığına soktuğu bir kişi kendisini genel başkan zannediyor demiştim ve uyarmıştım sen kendini genel başkan zannediyorsun ama düzenbazın teki seni aldatıyor, seni kandırıyor, sana numara yapıyor. Düzenbazlara güven olmaz. O da düzenbazlara sahip çıkıyordu. Ondan sonra yaşananlar da böyle oldu. Otel odasında havlularla yakalanan belediye başkanına sahip çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alan belediye başkanına sahip çıktı. Tıpkı Banker Bilo'da Şener Şen sürekli aldatıyor, kandırıyor. Ondan sonra da diyor ki 'Seni kandırdım ama hele bir sor niye?' Kandıranı ve yalan söyleyeni meşrulaştırıyordu. Maalesef Türkiye'de böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark Tayyip Erdoğan dedi ki 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım.' Öteki de diyor ki, 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine baka baka Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar. Biz Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapan insanlarız ve şuna inanıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık. Ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanın yeri yoktur" dedi.'Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır'Fon soruşturması hakkında Bakan Tekin, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/tasfiye-edilen-fonlarda-odeme-esaslari-belli-oldu-1109880259.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, şener şen, hazine, banker bilo, fon, fon soruşturması, ak parti