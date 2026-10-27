https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/burdurda-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1109885386.html

Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Burdur'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T12:46+0300

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türki̇ye

burdur

otobüs kazası

yolcu otobüsü

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Burdur 'da Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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burdur, otobüs kazası, yolcu otobüsü