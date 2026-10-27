https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/burdurda-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1109885386.html
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:46+0300
2026-10-27T12:46+0300
2026-10-27T12:52+0300
türki̇ye
burdur
otobüs kazası
yolcu otobüsü
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Burdur 'da Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/galatasarayli-yildiz-oyuncu-osimheni-uzen-haber-sevgilisi-trafik-kazasi-yapti--1109541063.html
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burdur, otobüs kazası, yolcu otobüsü
burdur, otobüs kazası, yolcu otobüsü
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:46 27.10.2026 (güncellendi: 12:52 27.10.2026)
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Burdur 'da Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.