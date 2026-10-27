https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilyada-secimleri-kaybeden-bolsonaroya-yurt-disi-yasagi-1109881927.html

Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'ya yurt dışı yasağı

Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'ya yurt dışı yasağı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybeden eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun pasaportunu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T11:34+0300

2026-10-27T11:34+0300

2026-10-27T11:34+0300

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Luiz Inácio Lula da Silva'ya yenilen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flávio Bolsonaro hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Federal Mahkeme (STF) Yargıcı Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro'nun pasaportlarını teslim etmesine ve ülkeyi terk etmesinin yasaklanmasına karar verdi. Bolsonaro'nun ayrıca kara para aklama soruşturmasında adı geçen avukat Willer Tomaz ile iletişim kurması da yasaklandı.Federal Polisin 26 Ekim'de Bolsonaro'ya ulaşarak pasaportlarını 24 saat içinde teslim etmesini istediği bildirildi.Bolsonaro, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, kendisine sokakta pasaportlarını teslim etmesi gerektiğinin bildirildiğini ve yurt dışına çıkmasının da yasaklandığını söyledi. Karara uyacağını belirten Bolsonaro, ülkeyi terk etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddetti.Kararın gerekçesi tartışma konusu olduFlávio Bolsonaro, kararın kardeşi Eduardo Bolsonaro'nun seçim öncesinde yaptığı açıklamalara dayandığını öne sürdü. Eduardo Bolsonaro, bir podcast yayınında kardeşinin seçimi kaybetmesi halinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söylemişti.Flávio Bolsonaro ise ülkeyi terk etme niyetinde olmadığını belirterek kararı siyasi yıldırma girişimi olarak değerlendirdi. Bolsonaro'nun avukatlarının karara itiraz edeceği bildirildi. Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi ve Federal Polis, konuya ilişkin açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.Soruşturma başlatıldıFlávio Bolsonaro hakkında Yüksek Federal Mahkemede yürütülen soruşturmalardan biri, bahis şirketleri ve ödeme sistemleri üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle ilgili.Yargıç Alexandre de Moraes'in yürüttüğü soruşturmada, Bolsonaro ile avukat Willer Tomaz arasındaki bağlantılı mali işlemler inceleniyor. Mahkemenin geçen hafta Tomaz ile bağlantılı mal varlıklarının dondurulmasına ve banka, vergi ile borsa kayıtlarının incelenmesine karar verdiği bildirildi.Federal Polisin, Bolsonaro'nun Alcazar Holdings şirketine ait bir hesapta yönetici yetkilerine sahip kullanıcı profili bulunduğunu tespit ettiği aktarıldı. Tomaz ile bağlantılı hesaplarda Mart-Mayıs 2025 döneminde yaklaşık 130 milyon real tutarında işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Tomaz'ın avukatları suçlamaları reddediyor.Bolsonaro ailesini konu alan film de soruşturuluyorFlávio Bolsonaro hakkında yürütülen diğer soruşturma, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun siyasi hayatını konu alan Kara At adlı filmin finansmanına ilişkin.Yargıç André Mendonça'nın yürüttüğü soruşturmada, filmin yapımı için özel kaynaklardan sağlanan fonlarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Flávio Bolsonaro ile Banco Master'ın eski sahibi Daniel Vorcaro arasındaki bağlantılara ilişkin ses kayıtları ve dijital yazışmaların incelendiği bildirildi.Senatörlük görevi 2027'de sona erecek25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Lula da Silva, Flávio Bolsonaro'yu 4 milyondan fazla oy farkıyla geride bırakarak yeniden seçildi. Lula böylece ülke tarihinde dördüncü kez devlet başkanlığı görevine seçilen isim oldu.Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Jair Bolsonaro'nun sonucu iptal ettirmek için girişimde bulunacağını söylediği aktarıldı.Senatörlük için yeniden aday olmayan Flávio Bolsonaro'nun görev süresi 1 Şubat 2027'de sona erecek. Görev süresinin tamamlanmasının ardından kamu görevinden ayrılacak olan Bolsonaro'nun hakkındaki soruşturmalar ise devam edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html

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