Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilyada-muhalefet-secim-sonuclarini-tanidi-trump-tarafsizim-ama-hileli-gorunuyor-dedi-1109874383.html
Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi
Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi
Sputnik Türkiye
Brezilya'da seçimi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde 'tarafsız' olduğunu söyleyerek 'hile' iddiasında bulundu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T04:28+0300
2026-10-27T04:28+0300
dünya
abd
lula da silva
donald trump
luiz inacio lula da silva
flavio bolsonaro
brezilya
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388640_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e67505859abfe8473d18267175d7695d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı başkanlık seçimlerini yorumladı. Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı: Brezilya'dan Trump'ın yorumuna yanıtBrezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı:İktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva da, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın yorumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:Muhalefet Silva'nın seçim zaferini tanıdıFlavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği Liberal Parti (PL), yayımladığı resmi bildiriyle Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51.78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48.22'sini almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388640_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9dc7aaf100f46e74ff96268b43a16484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, lula da silva, donald trump, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro, brezilya, seçim
abd, lula da silva, donald trump, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro, brezilya, seçim

Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi

04:28 27.10.2026
© AP Photo / Nathan HowardPresident Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026
President Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Abone ol
Brezilya'da seçimi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde 'tarafsız' olduğunu söyleyerek 'hile' iddiasında bulundu. Brezilya muhalefeti seçim sonuçlarını tanıyıp kabul ettiklerini bildirirken, Brezilya Trump'ın iddialarının asılsız ve ülkenin iç işlerine karışma niteliğinde olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı başkanlık seçimlerini yorumladı.
Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası yine hileli bir seçim gibi görünüyordu. Taraf tutmadım ama dünya genelinde çok kötü bir izlenim yarattı."

Brezilya'dan Trump'ın yorumuna yanıt

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı:
Her şeyden önce bir başka ülkenin iç siyasetine karışamazsınız, bu temel kuraldır. İkincisi, elinde bunu söyleyecek hiçbir kanıt yok. Brezilya elektronik oy kullanma sistemi, hukuki güvenliği ve demokrasisiyle dünyaya örnektir. Demokrasinin kuralı nettir, seçim kazanırsın veya kaybedersin, nihai kararı veren halkın iradesidir.
İktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva da, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın yorumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu iddialar vahim ve demokratik şeffaflığı doğrudan hedef alıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak ve Lula da Silva'nın sandık zaferinin uluslararası alanda meşruiyetini teyit etmek amacıyla ülke genelinde kitle gösterileri ve yürüyüşler düzenleyeceğiz."

Muhalefet Silva'nın seçim zaferini tanıdı

Flavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği Liberal Parti (PL), yayımladığı resmi bildiriyle Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51.78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48.22'sini almıştı.
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
DÜNYA
Brezilya seçimlerinde Lula’dan tarihi dönüş: Bolsonaro karşısında dördüncü zaferini kazanarak yeniden Başkan seçildi
Dün, 06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала