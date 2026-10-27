https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilyada-muhalefet-secim-sonuclarini-tanidi-trump-tarafsizim-ama-hileli-gorunuyor-dedi-1109874383.html
Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi
Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi
Sputnik Türkiye
Brezilya'da seçimi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde 'tarafsız' olduğunu söyleyerek 'hile' iddiasında bulundu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T04:28+0300
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2026-10-27T04:28+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı başkanlık seçimlerini yorumladı. Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı: Brezilya'dan Trump'ın yorumuna yanıtBrezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı:İktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva da, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın yorumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:Muhalefet Silva'nın seçim zaferini tanıdıFlavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği Liberal Parti (PL), yayımladığı resmi bildiriyle Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51.78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48.22'sini almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html
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abd, lula da silva, donald trump, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro, brezilya, seçim
abd, lula da silva, donald trump, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro, brezilya, seçim
Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi
Brezilya'da seçimi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde 'tarafsız' olduğunu söyleyerek 'hile' iddiasında bulundu. Brezilya muhalefeti seçim sonuçlarını tanıyıp kabul ettiklerini bildirirken, Brezilya Trump'ın iddialarının asılsız ve ülkenin iç işlerine karışma niteliğinde olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı başkanlık seçimlerini yorumladı.
Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası yine hileli bir seçim gibi görünüyordu. Taraf tutmadım ama dünya genelinde çok kötü bir izlenim yarattı."
Brezilya'dan Trump'ın yorumuna yanıt
Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı:
Her şeyden önce bir başka ülkenin iç siyasetine karışamazsınız, bu temel kuraldır. İkincisi, elinde bunu söyleyecek hiçbir kanıt yok. Brezilya elektronik oy kullanma sistemi, hukuki güvenliği ve demokrasisiyle dünyaya örnektir. Demokrasinin kuralı nettir, seçim kazanırsın veya kaybedersin, nihai kararı veren halkın iradesidir.
İktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva da, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın yorumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu iddialar vahim ve demokratik şeffaflığı doğrudan hedef alıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak ve Lula da Silva'nın sandık zaferinin uluslararası alanda meşruiyetini teyit etmek amacıyla ülke genelinde kitle gösterileri ve yürüyüşler düzenleyeceğiz."
Muhalefet Silva'nın seçim zaferini tanıdı
Flavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği Liberal Parti (PL), yayımladığı resmi bildiriyle Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51.78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48.22'sini almıştı.