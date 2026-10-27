https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilyada-muhalefet-secim-sonuclarini-tanidi-trump-tarafsizim-ama-hileli-gorunuyor-dedi-1109874383.html

Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi

Brezilya'da muhalefet seçim sonuçlarını tanıdı: Trump 'tarafsızım ama hileli görünüyor' dedi

Sputnik Türkiye

Brezilya'da seçimi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde 'tarafsız' olduğunu söyleyerek 'hile' iddiasında bulundu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T04:28+0300

2026-10-27T04:28+0300

2026-10-27T04:28+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı başkanlık seçimlerini yorumladı. Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı: Brezilya'dan Trump'ın yorumuna yanıtBrezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı:İktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva da, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın yorumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:Muhalefet Silva'nın seçim zaferini tanıdıFlavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği Liberal Parti (PL), yayımladığı resmi bildiriyle Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51.78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48.22'sini almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html

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abd, lula da silva, donald trump, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro, brezilya, seçim