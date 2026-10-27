https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilya-sinirinda-kontroller-var-bolsonaro-abdye-kacti-1109913789.html

Brezilya sınırında kontroller var: 'Bolsonaro ABD'ye kaçtı'

Brezilya sınırında kontroller var: 'Bolsonaro ABD'ye kaçtı'

Sputnik Türkiye

Eski Brezilya cumhurbaşkanı adayı Bolsonaro’nun ABD’ye gitmek üzere ülkeyi terk ettiği öne sürüldü. Bolsonaro’nun ABD’ye giden bir uçakta olduğu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T23:36+0300

2026-10-27T23:36+0300

2026-10-28T00:44+0300

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Eski Brezilya cumhurbaşkanı adayı ve sağcı siyasetçi Flavio Bolsonaro’nun Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi. La Nacion gazetesi, Bolsonaro’ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde siyasetçinin şu anda ABD’ye giden bir uçakta bulunduğunu yazdı. ABD’li bir yetkili de Bolsonaro’nun ABD’ye hareket eden bir uçakta olduğunu Reuters’a doğruladı.Folha de S.Paulo gazetesi ise Bolsonaro’nun Arjantin üzerinden ABD’ye gitmek üzere yola çıktığını aktardı. Haberde, siyasetçinin yakın çevresinin bu seyahat hakkında bilgilendirildiği belirtildi.Öte yandan, Brezilya-Arjantin sınırında polis kontrollerinin devam ettiği bildirildi. Folha de S.Paulo’nun haberine göre, Arjantin göçmenlik makamları Bolsonaro’nun resmi olarak sınır geçişi yapmadığını açıkladı. Siyasetçinin ve ailesinin nerede bulunduğunun ise henüz bilinmediği ifade edildi.Brezilya’daki seçim sürecinin ardından yaşananlarBrezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 25 Ekim’de gerçekleştirildi. Seçimde, görevdeki Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva zafer kazandı. Rakibi Bolsonaro ise seçim sonuçlarını tanımayacağını ve sonuçların iptal edilmesini talep edeceğini açıklamıştı. Partisi ise seçim sonuçlarını tanıdığını açıklamıştı.Folha de S.Paulo’nun haberine göre Bolsonaro, destekçileri ve avukatlarının müdahalesinin ardından seçim sonuçlarının iptali talebinden vazgeçti. Haberde, yakın çevresinin Bolsonaro’yu iptal talebinin hukuki açıdan zayıf olduğu ve kurumsal riskler doğurabileceği konusunda ikna ettiği belirtildi.Pasaportuna el konulması kararıG1 haber portalının aktardığına göre, Brezilya’da bir mahkeme pazartesi günü, kara para aklama soruşturması kapsamında Bolsonaro’nun pasaportunu teslim etmesine karar verdi.Bolsonaro ise hakkındaki iddiaları reddetti ve söz konusu haberi 'sahte haber' olarak nitelendirdi.Ailesiyle ABD vizesi alacakBeyaz Saray, Ria Novosti'ye yaptığı değerlendirmede Brezilya başkan adayı Bolsonaro ve ailesinin ABD'ye giriş vizesi alacaklarını bildirdi.

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abd, flavio bolsonaro, luiz inacio lula da silva, abd, arjantin, brezilya