https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bmden-uganda-uyarisi-aclik-tehdidi-44-milyon-kisiye-ulasabilir-1109898439.html
BM'den Uganda uyarısı: Açlık tehdidi 4.4 milyon kişiye ulaşabilir
BM'den Uganda uyarısı: Açlık tehdidi 4.4 milyon kişiye ulaşabilir
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Uganda'da 3.6 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu sayının 2027'nin ilk yarısında 4.4 milyona... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:46+0300
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Uganda'da gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme giderek daha fazla insanı etkiliyor. BM'nin 2026 yılı gıda güvenliği raporuna göre, ülkede yaklaşık 3.6 milyon kişi yeterli ve düzenli gıdaya erişmekte zorlanıyor. Şubat-Haziran 2027 döneminde bu sayının 4.4 milyona yükselmesi bekleniyor.Raporda, özellikle Karamoja bölgesinde yaşayanlar ile mültecilerin gıda sıkıntısından en fazla etkilenen gruplar arasında bulunduğu belirtildi.Nisan 2026-Mart 2027 döneminde 5 yaşın altındaki 465 bin 900 çocuk ile 246 bin 300 hamile ve emziren kadının akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.Gıda sıkıntısının başlıca nedenleri arasında tekrarlayan olumsuz iklim koşulları, tarımsal üretimdeki düşüş, bitki ve hayvan hastalıkları ile yüksek gıda fiyatları gösteriliyor. Sağlık hizmetlerine, temiz suya ve temel hijyen olanaklarına erişimde yaşanan sorunlar da durumu ağırlaştırıyor.BM'den 50 milyon dolarlık yardım çağrısıBM Uganda Mukim Koordinatörü Leonard Zulu, raporun tanıtımında yaptığı açıklamada, iklim koşullarının ve tarımsal üretimdeki gerilemenin milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırdığını belirtti.Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ise geçici gıda yardımlarının ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.BM ve ortak kuruluşlar, ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadele kapsamında 50 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattı.
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uganda, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık, çocuk, hamile
uganda, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık, çocuk, hamile
BM'den Uganda uyarısı: Açlık tehdidi 4.4 milyon kişiye ulaşabilir
Birleşmiş Milletler (BM), Uganda'da 3.6 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu sayının 2027'nin ilk yarısında 4.4 milyona çıkabileceği belirtilirken yüz binlerce çocuk ve hamile kadının yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağı bildirildi.
Uganda'da gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme giderek daha fazla insanı etkiliyor. BM'nin 2026 yılı gıda güvenliği raporuna göre, ülkede yaklaşık 3.6 milyon kişi yeterli ve düzenli gıdaya erişmekte zorlanıyor. Şubat-Haziran 2027 döneminde bu sayının 4.4 milyona yükselmesi bekleniyor.
Raporda, özellikle Karamoja bölgesinde yaşayanlar ile mültecilerin gıda sıkıntısından en fazla etkilenen gruplar arasında bulunduğu belirtildi.
Nisan 2026-Mart 2027 döneminde 5 yaşın altındaki 465 bin 900 çocuk ile 246 bin 300 hamile ve emziren kadının akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.
Gıda sıkıntısının başlıca nedenleri arasında tekrarlayan olumsuz iklim koşulları, tarımsal üretimdeki düşüş, bitki ve hayvan hastalıkları ile yüksek gıda fiyatları gösteriliyor. Sağlık hizmetlerine, temiz suya ve temel hijyen olanaklarına erişimde yaşanan sorunlar da durumu ağırlaştırıyor.
BM'den 50 milyon dolarlık yardım çağrısı
BM Uganda Mukim Koordinatörü Leonard Zulu, raporun tanıtımında yaptığı açıklamada, iklim koşullarının ve tarımsal üretimdeki gerilemenin milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırdığını belirtti.
Zulu
, "Durum daha da kötüleşmeden savunmasız haneleri korumak ve gıda sistemlerini güçlendirmek için acil önlem alınması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ise geçici gıda yardımlarının ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Nabbanja
, "Hükümete, kalkınma ortaklarına ve insani yardım kuruluşlarına, acil gıda yardımına bağımlılığı azaltacak uzun vadeli yatırımlara öncelik vermeleri çağrısında bulunuyorum"
dedi.
BM ve ortak kuruluşlar, ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadele kapsamında 50 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattı.