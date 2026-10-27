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Belediye otobüsünde biber gazı paniği: Önce vurdu sonra sıktı
Belediye otobüsünde biber gazı paniği: Önce vurdu sonra sıktı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de otobüste bir kadın yolcuya vurduğu iddia edilen kişi diğer yolcular tepki gösterince biber gazı sıkarak kaçtı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:46+0300
2026-10-27T13:46+0300
türki̇ye
kadıköy
bostancı
belediye otobüsü
biber gazı
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İstanbul Kadıköy'de bir belediye otobüsünde, yolcular arasında çıkan tartışmada bir kişi önce kadın yolcuya vurdu. Diğer yolcular tepki gösterince de otobüsün içine biber gazı sıkıp kaçtı. O anlar an be an kaydedildi. Bir anda biber gazı sıktı Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.Yolcular kendilerini dışarı attı Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı. Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/burdurda-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1109885386.html
türki̇ye
kadıköy
bostancı
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kadıköy, bostancı, belediye otobüsü, biber gazı
kadıköy, bostancı, belediye otobüsü, biber gazı

Belediye otobüsünde biber gazı paniği: Önce vurdu sonra sıktı

13:46 27.10.2026
biber gazı
biber gazı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Kadıköy'de otobüste bir kadın yolcuya vurduğu iddia edilen kişi diğer yolcular tepki gösterince biber gazı sıkarak kaçtı.
İstanbul Kadıköy'de bir belediye otobüsünde, yolcular arasında çıkan tartışmada bir kişi önce kadın yolcuya vurdu. Diğer yolcular tepki gösterince de otobüsün içine biber gazı sıkıp kaçtı. O anlar an be an kaydedildi.

Bir anda biber gazı sıktı

Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.
Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.

Yolcular kendilerini dışarı attı

Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı. Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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