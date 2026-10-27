https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/belediye-otobusunde-biber-gazi-panigi-once-vurdu-sonra-sikti--1109892003.html

Belediye otobüsünde biber gazı paniği: Önce vurdu sonra sıktı

Belediye otobüsünde biber gazı paniği: Önce vurdu sonra sıktı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de otobüste bir kadın yolcuya vurduğu iddia edilen kişi diğer yolcular tepki gösterince biber gazı sıkarak kaçtı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T13:46+0300

2026-10-27T13:46+0300

2026-10-27T13:46+0300

türki̇ye

kadıköy

bostancı

belediye otobüsü

biber gazı

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İstanbul Kadıköy'de bir belediye otobüsünde, yolcular arasında çıkan tartışmada bir kişi önce kadın yolcuya vurdu. Diğer yolcular tepki gösterince de otobüsün içine biber gazı sıkıp kaçtı. O anlar an be an kaydedildi. Bir anda biber gazı sıktı Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.Yolcular kendilerini dışarı attı Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı. Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/burdurda-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1109885386.html

türki̇ye

kadıköy

bostancı

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kadıköy, bostancı, belediye otobüsü, biber gazı