https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/ataturke-ve-turk-bayragina-hakaret-etti-ogretmen-gozaltina-alindi-1109912207.html
Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret etti: Öğretmen gözaltına alındı
Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret etti: Öğretmen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen gözaltına alındı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T22:47+0300
2026-10-27T22:47+0300
2026-10-27T22:47+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet
gazi mustafa kemal atatürk
hakaret
hakaret davası
atatürk'e hakaret
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev yapan bir öğretmenin, sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen hakkında Edremit Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, ilgili kişi Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sosyal-medyada-hakaret-icerikli-paylasimlar-yapan-okul-personeli-hakkinda-adli-ve-idari-sorusturma-1109512664.html
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cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, gazi mustafa kemal atatürk, hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret
cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, gazi mustafa kemal atatürk, hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret
Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret etti: Öğretmen gözaltına alındı
Balıkesir'de Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev yapan bir öğretmenin, sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen hakkında Edremit Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, ilgili kişi Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.