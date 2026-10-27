https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/ataturke-ve-turk-bayragina-hakaret-etti-ogretmen-gozaltina-alindi-1109912207.html

Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret etti: Öğretmen gözaltına alındı

Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret etti: Öğretmen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen gözaltına alındı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T22:47+0300

2026-10-27T22:47+0300

2026-10-27T22:47+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet

gazi mustafa kemal atatürk

hakaret

hakaret davası

atatürk'e hakaret

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev yapan bir öğretmenin, sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen hakkında Edremit Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, ilgili kişi Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sosyal-medyada-hakaret-icerikli-paylasimlar-yapan-okul-personeli-hakkinda-adli-ve-idari-sorusturma-1109512664.html

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cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, gazi mustafa kemal atatürk, hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret