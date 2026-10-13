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Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan okul personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan okul personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
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Karabük'te okul personeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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karabük
cumhuriyet başsavcılığı
hakaret
recep tayyip erdoğan
eğitim
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Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki bir okulda görev yapan E.Ç. isimli personelin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı.Personelin Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.Adli ve idari süreç başlatıldıValilikten yapılan açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımlarının belirlenmesinin ardından yasal işlemlerin hızla devreye sokulduğu belirtildi. Olayla ilgili gelişmeler şu şekilde yaşandı:
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mustafa kemal atatürk, karabük, cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, recep tayyip erdoğan, eğitim
mustafa kemal atatürk, karabük, cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, recep tayyip erdoğan, eğitim

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan okul personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

19:54 13.10.2026 (güncellendi: 19:55 13.10.2026)
Kamu ihale
Kamu ihale - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Karabük'te okul personeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki bir okulda görev yapan E.Ç. isimli personelin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı.
Personelin Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımlarının belirlenmesinin ardından yasal işlemlerin hızla devreye sokulduğu belirtildi. Olayla ilgili gelişmeler şu şekilde yaşandı:
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımlara ilişkin adli soruşturma açıldı.
Karabük Valiliği ve ilgili eğitim müdürlüğü tarafından personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Hakkında idari işlem yürütülen okul personeli E.Ç., soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.
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