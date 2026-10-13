https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sosyal-medyada-hakaret-icerikli-paylasimlar-yapan-okul-personeli-hakkinda-adli-ve-idari-sorusturma-1109512664.html

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan okul personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan okul personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Karabük'te okul personeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T19:54+0300

2026-10-13T19:54+0300

2026-10-13T19:55+0300

türki̇ye

mustafa kemal atatürk

karabük

cumhuriyet başsavcılığı

hakaret

recep tayyip erdoğan

eğitim

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Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki bir okulda görev yapan E.Ç. isimli personelin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı.Personelin Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.Adli ve idari süreç başlatıldıValilikten yapılan açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımlarının belirlenmesinin ardından yasal işlemlerin hızla devreye sokulduğu belirtildi. Olayla ilgili gelişmeler şu şekilde yaşandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/icisleri-bakani-ciftciden-okul-guvenligi-icin-yeni-talimat-1109477628.html

türki̇ye

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mustafa kemal atatürk, karabük, cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, recep tayyip erdoğan, eğitim