https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/arac-sahipleri-dikkat-sigorta-ve-muayene-islemleri-durabilir-e-devletten-kontrol-edin-1109881194.html

Araç sahipleri dikkat, sigorta ve muayene işlemleri durabilir: e-Devlet'ten kontrol edin

Araç sahipleri dikkat, sigorta ve muayene işlemleri durabilir: e-Devlet'ten kontrol edin

Sputnik Türkiye

Araç üzerinde icra, mahkeme veya idari karara bağlı yakalama kaydı bulunması, zorunlu trafik sigortası ve araç muayenesi işlemlerini engelleyebiliyor. Haciz... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T11:15+0300

2026-10-27T11:15+0300

2026-10-27T11:15+0300

ekonomi̇

araç

muayene

sigorta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108738238_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_7e409d30785e0671eb3a9e59ba31ed56.jpg

Araç üzerinde icra, mahkeme veya idari karara bağlı trafikten men ve yakalama kaydı bulunması halinde sigorta şirketlerinin sistemleri zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenlenmesine izin vermiyor.NTV'nin haberine göre, haciz kaydı ile yakalama kararı birbirinden farklı işlemler olarak değerlendiriliyor. Yalnızca haciz kaydı bulunan araçlara trafik sigortası yaptırılabiliyor.Borç nedeniyle araca yakalama kararı çıkarılabiliyorAraç sahibinin unuttuğu veya bildiği bir borç nedeniyle alacaklının yasal işlem başlatması sonucunda araç hakkında yakalama kararı çıkarılabiliyor.Borç miktarına bakılmaksızın verilen yakalama kararı nedeniyle araç, ilk trafik denetiminde bağlanarak otoparka çekilebiliyor.Bu durumda ilgili icra dairesi tarafından yürütülen işlemler sonucunda aracın ihale yoluyla satışa çıkarılması söz konusu olabiliyor.Araçta haciz ve yakalama kaydı nasıl sorgulanır?Araç sahipleri, taşıtlarına ilişkin haciz ve yakalama bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.Bunun için e-Devlet'teki Araçlarım bölümüne girilerek aracın kayıtları ve detayları kontrol edilebiliyor.Araç üzerindeki yakalama kararı nasıl kaldırılır?Hakkında yakalama kararı bulunan bir araca yeniden sigorta yaptırılabilmesi için öncelikle ilgili kararın kaldırılması gerekiyor.Borç nedeniyle verilen yakalama kararlarında, borcun ilgili kişi veya kuruma ödenmesi ve icra dairesi ya da yetkili kurum nezdinde gerekli işlemlerin tamamlanması gerekiyor.Yakalama kaydı bulunan araç muayeneden geçer mi?Yakalama kararı bulunan araçların muayene işlemleri de gerçekleştirilemiyor.Bu nedenle araç sahiplerinin muayene öncesinde taşıtlarına ilişkin kayıtları kontrol etmesi önem taşıyor.Yakalama kararı bulunan araç kullanılırsa ne olur?Hakkında yakalama kararı bulunan bir araç kullanılmaya devam edilse bile trafik denetiminde tespit edilmesi halinde trafikten men edilerek bağlanabiliyor.Aracın zorunlu trafik sigortasının sona ermiş olması ve kazaya karışması durumunda ise araç sahibi ciddi maddi yükümlülüklerle karşılaşabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-pendikte-alt-gecidi-su-basti-1109877751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araç, muayene, sigorta