https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/ankarada-surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-bugun-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-edecek-1109888001.html
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:22+0300
2026-10-27T13:22+0300
2026-10-27T13:55+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edeceğini belirtti.Son görüşme Ağustos'ta olmuştuErdoğan ve Bahçeli son olarak 6 Ağustos'ta görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek
13:22 27.10.2026 (güncellendi: 13:55 27.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edeceğini belirtti.
Son görüşme Ağustos'ta olmuştu
Erdoğan ve Bahçeli son olarak 6 Ağustos'ta görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.