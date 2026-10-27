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Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edeceğini belirtti.Son görüşme Ağustos'ta olmuştuErdoğan ve Bahçeli son olarak 6 Ağustos'ta görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek

13:22 27.10.2026 (güncellendi: 13:55 27.10.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edeceğini belirtti.

Son görüşme Ağustos'ta olmuştu

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 6 Ağustos'ta görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
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