https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/ankarada-surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-bugun-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-edecek-1109888001.html

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T13:22+0300

2026-10-27T13:22+0300

2026-10-27T13:55+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edeceğini belirtti.Son görüşme Ağustos'ta olmuştuErdoğan ve Bahçeli son olarak 6 Ağustos'ta görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/cumhurbaskani-erdogan-acilar-dinsin-diye-calisiyoruz-1109864406.html

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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı