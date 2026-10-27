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Almanya'da araç kalabalığın üzerine sürüldü: Yaralılar var
Almanya'da araç kalabalığın üzerine sürüldü: Yaralılar var
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından araca ateş açarken... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:40+0300
2026-10-27T12:40+0300
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almanya
araç kalabalığa daldı
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dpa
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Neustadt am Rübenberge kentinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı.Alman Haber Ajansının (DPA) Hannover polisi sözcüsüne dayandırdığı habere göre olay, pazartesi gece yarısına doğru Hannover yakınlarındaki Neustadt am Rübenberge'de meydana geldi.Olay yerine yakın bir noktada trafik kontrolü yapan polis ekipleri, aracı durdurmak amacıyla otomobile ateş açtı. Araçtaki şüpheliler ise otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı.Polis sözcüsü, bazıları ağır olmak üzere 4 ila 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Şüpheliler aranıyorOlayın ardından başlatılan arama çalışmaları ilk aşamada sonuç vermedi. Şüphelilerin sayısı henüz netlik kazanmazken polis, olayla bağlantılı kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.İlk bulgulara göre şüphelilerin kalabalığı rastgele değil, muhtemelen özellikle hedef aldığı değerlendiriliyor. Polis sözcüsü, olaya karışan kişilerin birbirlerini tanıyor olabileceğini belirtti.Olay sırasında çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü bildirildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede delil toplama çalışmaları yürütülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/brezilyada-secimleri-kaybeden-bolsonaroya-yurt-disi-yasagi-1109881927.html
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almanya, araç kalabalığa daldı, hannover, dpa
almanya, araç kalabalığa daldı, hannover, dpa

Almanya'da araç kalabalığın üzerine sürüldü: Yaralılar var

12:40 27.10.2026
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Almanya'da yerel seçimler öncesi 6 AfD'li aday öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Fotoğraf
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından araca ateş açarken şüpheliler yaya olarak kaçtı. İlk bulgular, kalabalığın rastgele değil, hedef alınarak seçilmiş olabileceğine işaret ediyor.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Neustadt am Rübenberge kentinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı.
Alman Haber Ajansının (DPA) Hannover polisi sözcüsüne dayandırdığı habere göre olay, pazartesi gece yarısına doğru Hannover yakınlarındaki Neustadt am Rübenberge'de meydana geldi.
Olay yerine yakın bir noktada trafik kontrolü yapan polis ekipleri, aracı durdurmak amacıyla otomobile ateş açtı. Araçtaki şüpheliler ise otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis sözcüsü, bazıları ağır olmak üzere 4 ila 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüpheliler aranıyor

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları ilk aşamada sonuç vermedi. Şüphelilerin sayısı henüz netlik kazanmazken polis, olayla bağlantılı kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlk bulgulara göre şüphelilerin kalabalığı rastgele değil, muhtemelen özellikle hedef aldığı değerlendiriliyor. Polis sözcüsü, olaya karışan kişilerin birbirlerini tanıyor olabileceğini belirtti.
Olay sırasında çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü bildirildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede delil toplama çalışmaları yürütülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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