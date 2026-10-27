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ABD'de yolcu uçağında 'terör tehdidi': 'Uçuş görevlisi onun uçağı kaçıracağına dair mesaj attığını gördü'
ABD'de yolcu uçağında 'terör tehdidi': 'Uçuş görevlisi onun uçağı kaçıracağına dair mesaj attığını gördü'
Sputnik Türkiye
Las Vegas’tan New Jersey’e gitmek üzere havalanan United Airlines’a ait uçak, bir yolcunun uçağı kaçırmaya yönelik mesaj gönderdiğinin fark edilmesi üzerine... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T01:44+0300
2026-10-27T01:44+0300
2026-10-27T01:44+0300
dünya
abd
united airlines
las vegas
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
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ABD’de Las Vegas’tan New Jersey’e sefer yapan United Airlines’a ait bir yolcu uçağı, bir yolcunun uçağı kaçırmaya yönelik mesaj gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.Bir internet sitesinde olarak paylaşılan ses kaydında, United Airlines’ın 1681 sefer sayılı uçuşunda görevli bir kokpit personelinin şu ifadeleri kullandığı duyuldu:New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçak, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na geri indi.Mürettebat üyesi, söz konusu yolcunun uçağın Las Vegas’a geri döndüğünden haberdar olmadığını ve bu nedenle kendisini fiziksel olarak kontrol altına almaya gerek duyulmadığını da belirtti.25 yaşındaki yolcu tutuklandıUçağın iniş yapmasının ardından polis, 25 yaşındaki bir yolcunun uçakta terör tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.NewsNation’ın yerel yayın kuruluşu KLAS’ın haberine göre polis, şüphelinin 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığını ve 27 Ekim’de mahkemeye çıkacağını bildirdi.FAA’den açıklama geldiABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), cumartesi günü meydana gelen olayın ardından açıklama yaptı. Kurum, United Airlines’ın 1681 sefer sayılı uçağının yerel saatle yaklaşık 23.05’te Las Vegas’a güvenli şekilde geri döndüğünü duyurdu.
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abd, united airlines, las vegas, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd, united airlines, las vegas, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
ABD'de yolcu uçağında 'terör tehdidi': 'Uçuş görevlisi onun uçağı kaçıracağına dair mesaj attığını gördü'
Las Vegas’tan New Jersey’e gitmek üzere havalanan United Airlines’a ait uçak, bir yolcunun uçağı kaçırmaya yönelik mesaj gönderdiğinin fark edilmesi üzerine kalkıştan kısa süre sonra geri döndü. Olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcu, uçakta terör tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
ABD’de Las Vegas’tan New Jersey’e sefer yapan United Airlines’a ait bir yolcu uçağı, bir yolcunun uçağı kaçırmaya yönelik mesaj gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.
Bir internet sitesinde olarak paylaşılan ses kaydında, United Airlines’ın 1681 sefer sayılı uçuşunda görevli bir kokpit personelinin şu ifadeleri kullandığı duyuldu:
“Uçuş görevlisi onun uçağı kaçıracağına dair mesaj attığını gördü. Beni aradılar, uçağı kilit altına aldık ve Las Vegas’a geri döndük.”
New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçak, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na geri indi.
Mürettebat üyesi, söz konusu yolcunun uçağın Las Vegas’a geri döndüğünden haberdar olmadığını ve bu nedenle kendisini fiziksel olarak kontrol altına almaya gerek duyulmadığını da belirtti.
25 yaşındaki yolcu tutuklandı
Uçağın iniş yapmasının ardından polis, 25 yaşındaki bir yolcunun uçakta terör tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.
NewsNation’ın yerel yayın kuruluşu KLAS’ın haberine göre polis, şüphelinin 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığını ve 27 Ekim’de mahkemeye çıkacağını bildirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), cumartesi günü meydana gelen olayın ardından açıklama yaptı. Kurum, United Airlines’ın 1681 sefer sayılı uçağının yerel saatle yaklaşık 23.05’te Las Vegas’a güvenli şekilde geri döndüğünü duyurdu.