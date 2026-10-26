https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/katz-israilin-secimler-oncesinde-irana-saldirma-plani-yok-1109867563.html
Katz: İsrail’in seçimler öncesinde İran’a saldırma planı yok
Katz: İsrail’in seçimler öncesinde İran’a saldırma planı yok
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde İran’a yönelik bir saldırı düzenleme niyetlerinin bulunmadığını açıkladı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T23:11+0300
2026-10-26T23:11+0300
2026-10-26T23:11+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de yapılması planlanan İran parlamento seçimlerinden önce İran'a saldırma niyetinde olmadığını söyledi.Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Katz, "İsrail'in İsrail'deki seçimlerden önce İran'a yönelik bir saldırı başlatma niyeti olmadığını kesin olarak belirtiyorum" dedi.Habere göre, bakan ayrıca çeşitli İsrail medyasında yer alan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentileri de yalanladı.Katz, "Siyasi liderlik ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasında İran'a karşı [askeri eylemler] konusunda anlaşmazlık olduğuna dair haberler tamamen asılsız ve yanlıştır" diye ekledi.İsrail, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bölgedeki gerginliğin tırmanması endişesiyle savaş hazırlık seviyesini yükseltti.İsrail'de Knesset seçimleri 27 Ekim'de yapılacak ve ardından yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Son anketler, ne iktidar koalisyonunun ne de birleşik muhalefetin parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
Katz: İsrail’in seçimler öncesinde İran’a saldırma planı yok
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde İran’a yönelik bir saldırı düzenleme niyetlerinin bulunmadığını açıkladı. Katz, Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir arasında İran’a yönelik askeri adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığına ilişkin iddiaları da reddetti.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de yapılması planlanan İran parlamento seçimlerinden önce İran'a saldırma niyetinde olmadığını söyledi.
Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Katz, "İsrail'in İsrail'deki seçimlerden önce İran'a yönelik bir saldırı başlatma niyeti olmadığını kesin olarak belirtiyorum" dedi.
Habere göre, bakan ayrıca çeşitli İsrail medyasında yer alan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentileri de yalanladı.
Katz, "Siyasi liderlik ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasında İran'a karşı [askeri eylemler] konusunda anlaşmazlık olduğuna dair haberler tamamen asılsız ve yanlıştır" diye ekledi.
İsrail, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bölgedeki gerginliğin tırmanması endişesiyle savaş hazırlık seviyesini yükseltti.
İsrail'de Knesset seçimleri 27 Ekim'de yapılacak ve ardından yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Son anketler, ne iktidar koalisyonunun ne de birleşik muhalefetin parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor.