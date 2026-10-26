https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/katz-israilin-secimler-oncesinde-irana-saldirma-plani-yok-1109867563.html

Katz: İsrail’in seçimler öncesinde İran’a saldırma planı yok

Katz: İsrail’in seçimler öncesinde İran’a saldırma planı yok

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde İran’a yönelik bir saldırı düzenleme niyetlerinin bulunmadığını açıkladı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-26T23:11+0300

2026-10-26T23:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇srail

i̇ran

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de yapılması planlanan İran parlamento seçimlerinden önce İran'a saldırma niyetinde olmadığını söyledi.Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Katz, "İsrail'in İsrail'deki seçimlerden önce İran'a yönelik bir saldırı başlatma niyeti olmadığını kesin olarak belirtiyorum" dedi.Habere göre, bakan ayrıca çeşitli İsrail medyasında yer alan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentileri de yalanladı.Katz, "Siyasi liderlik ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasında İran'a karşı [askeri eylemler] konusunda anlaşmazlık olduğuna dair haberler tamamen asılsız ve yanlıştır" diye ekledi.İsrail, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bölgedeki gerginliğin tırmanması endişesiyle savaş hazırlık seviyesini yükseltti.İsrail'de Knesset seçimleri 27 Ekim'de yapılacak ve ardından yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Son anketler, ne iktidar koalisyonunun ne de birleşik muhalefetin parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html

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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)