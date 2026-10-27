https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abd-adalet-bakanligi-eski-fbi-direktoru-james-comey-hakkinda-ucuncu-kez-suclama-yoneltti-1109879772.html

ABD Adalet Bakanlığı, eski FBI Direktörü James Comey hakkında üçüncü kez suçlama yöneltti

ABD Adalet Bakanlığı, eski FBI Direktörü James Comey hakkında üçüncü kez suçlama yöneltti

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı, eski FBI Direktörü James Comey hakkında 2016'da 'gizli bilgileri basına sızdırdığı' iddiasıyla yeni bir suçlama süreci başlattı. Comey... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T10:26+0300

2026-10-27T10:26+0300

2026-10-27T10:26+0300

dünya

abd

donald trump

james comey

federal soruşturma bürosu (fbi)

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ABD Adalet Bakanlığı, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında, Ekim 2016'da hassas bir ulusal güvenlik belgesini basına sızdırdığı iddiasıyla yeni bir suçlama süreci başlattı.ABD basınında yer alan haberlere göre, pazartesi günü kamuoyuna açıklanan mahkeme kayıtlarında yer alan iddialar, Comey'nin FBI Direktörü olduğu dönemde çalışanlarına gizli bilgileri bir gazeteciye sızdırmaları yönünde talimat verdiği iddiasına dayanıyor. Comey'nin avukatları ise söz konusu iddiaların daha önce soruşturulduğunu ancak suçlama yöneltilmediğini belirtti.Comey, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gelişmeye tepki göstererek bunun ABD Adalet Bakanlığının yetkilerinin kötüye kullanılmasının çarpıcı bir örneği olduğunu savundu.Zamanaşımı tartışmasıBakanlık, Comey hakkındaki dosyada yer alan ve suçlamaları açıklayan belgenin henüz resmi suçlama işlemi niteliği taşımadığını bildirdi. Bakanlık yetkilisine göre bu adım, Comey hakkında Casusluk Yasası kapsamında suçlama yöneltilmesi için öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresini uzatmayı amaçlıyor. Söz konusu sürenin ekim ayının başında dolduğu belirtildi.Bakanlık yetkilisi, federal mahkemelerde zamanaşımı süresini durdurmak amacıyla bu tür belgelerin sunulmasının kabul gören bir uygulama olduğunu savunarak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Comey ise bu ayın başında davanın düşürülmesi için başvuruda bulundu. Eski FBI Direktörü, zamanaşımı süresi dolmadan iddianame düzenlenmesi gerektiğini ve bakanlığın sunduğu belgenin bu koşulu karşılamadığını ileri sürdü.Söz konusu adımın zamanaşımı süresi dolduktan sonra kovuşturma yürütülmesine hukuken imkan verip vermediğine mahkeme karar verecek.Trump: Konu hakkında fazla bilgim yokABD Başkanı Donald Trump, Mississippi'deki bir mitingin ardından Washington'a dönerken Comey hakkındaki yeni suçlama süreciyle ilgili soruya, konu hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını söyledi. Trump, Comey'yi eleştirerek onun güvenilmez bir polis olduğunu düşündüğünü ifade etti ancak gelişmeden yeni haberdar olduğunu belirtti.Comey hakkında başka bir dava daha sürüyorComey, Kuzey Carolina'da görülen ayrı bir ceza davasında da suçlanıyor. Bu dosya, geçen ilkbaharda sosyal medyada sahildeki deniz kabuklarıyla oluşturulmuş “8647” ifadesini içeren bir fotoğraf paylaşarak Trump'ı tehdit ettiği iddiasına dayanıyor.Comey'nin basına bilgi sızdırılması konusundaki Kongre ifadesi nedeniyle daha önce açılan başka bir dava ise geçen yıl bir yargıç tarafından düşürülmüştü.

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abd, donald trump, james comey, federal soruşturma bürosu (fbi)