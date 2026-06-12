https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/beyaz-saray-yakinindaki-parkta-tartismali-86-47-mesaji-sorusturma-baslatildi-1106455307.html

Beyaz Saray yakınındaki parkta tartışmalı '86 47' mesajı: Soruşturma başlatıldı

Beyaz Saray yakınındaki parkta tartışmalı '86 47' mesajı: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

ABD’de National Mall Parkı’na kazındığı görülen “86 47” ifadesi üzerine soruşturma açıldı. İfadenin Başkan Donald Trump’a yönelik tehdit içerdiği iddia... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:08+0300

2026-06-12T13:08+0300

2026-06-12T13:08+0300

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abd

beyaz saray

soruşturma

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ABD’de Beyaz Saray yakınlarında bulunan National Mall Parkı’nda çimlere kazınmış “86 47” ifadesi tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.Batı basınının aktardığına göre, söz konusu ifadenin ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “suikast mesajı” içerdiği yönünde değerlendirmeler yapılması federal makamları harekete geçirdi.Trump yönetiminden bir sözcü, olayı “vandalizm” olarak nitelendirerek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, ABD Başkanı’na yönelik her türlü tehdidin son derece ciddiye alındığını ve sorumluların tespit edilerek hesap vereceğini ifade etti.Park Polisi, çimlerden örnekler alındığını ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Uydu görüntülerinde, Beyaz Saray’a yakın alanda çimlerin üzerine silik şekilde “86 47” yazıldığı görüldü.Eski FBI Direktörüne 'deniz kabuklarıyla tehdit' iddiasıÖte yandan geçtiğimiz aylarda Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey de sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderisinde deniz kabuklarıyla 86 47 yazdığı için Trump'a tehdit savurmakla suçlanmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. Comey, 10 dakikadan kısa süren duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/eski-fbi-direktoru-deniz-kabuklariyla-trumpi-tehdit-iddiasiyla-mahkemeye-cikti-dakikalar-icinde-1105387424.html

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