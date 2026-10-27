https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/91-yasindaki-hasta-kadina-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-hemsire-hakkinda-karar-verildi--1109889566.html

91 yaşındaki hasta kadına şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında karar verildi

91 yaşındaki hasta kadına şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan hemşire tutuklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T13:35+0300

2026-10-27T13:35+0300

2026-10-27T13:35+0300

sağlik

hemşire

sinop

şiddet

hasta

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki hasta kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir hemşire gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemenin serbest bıraktığı hemşire savcının itirazı sonrası tutuklandı. 91 yaşındaki hastanın yakınları şikayetçi oldu Palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.Savcı itiraz etti tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/tugyan-ulkem-gulter-hakkinda-yeni-sorusturma-hemsire-olarak-calistigi-hastanede-hastalara-eziyet-1109884019.html

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