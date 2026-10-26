https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bayrampasada-yol-coktu-gocukte-kalanlar-var-1109863843.html

Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Bayrampaşa'da çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, göçük altında... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T18:58+0300

2026-10-26T18:58+0300

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i̇stanbul

kaza

kaza sebebi

yol

yol çalışması

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Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürdürülen İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçükte kalan işçi için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 35 yaşındaki Ali D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından bölgedeki altyapı çalışmaları durdurulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Göçük nedeniyle caddedeki trafik akışında da geçici aksamalar yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/hatayda-altyapi-calismasinda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-1109371004.html

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