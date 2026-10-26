https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bayrampasada-yol-coktu-gocukte-kalanlar-var-1109863843.html
Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Bayrampaşa'da çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, göçük altında... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T18:58+0300
2026-10-26T18:58+0300
2026-10-26T20:00+0300
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i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
yol
yol çalışması
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Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürdürülen İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçükte kalan işçi için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 35 yaşındaki Ali D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından bölgedeki altyapı çalışmaları durdurulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Göçük nedeniyle caddedeki trafik akışında da geçici aksamalar yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/hatayda-altyapi-calismasinda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-1109371004.html
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i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, yol, yol çalışması
i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, yol, yol çalışması
Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
18:58 26.10.2026 (güncellendi: 20:00 26.10.2026)
İstanbul Bayrampaşa'da çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, göçük altında mahsur kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürdürülen İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Göçükte kalan işçi için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 35 yaşındaki Ali D'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayın ardından bölgedeki altyapı çalışmaları durdurulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Göçük nedeniyle caddedeki trafik akışında da geçici aksamalar yaşandı.