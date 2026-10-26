https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/vucic-parlamento-secimlerinde-yenilgiyi-kabul-etti-1109843270.html
Vucic parlamento seçimlerinde yenilgiyi kabul etti
Vucic parlamento seçimlerinde yenilgiyi kabul etti
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T00:05+0300
2026-10-26T00:05+0300
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Sırbistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, 12 yıldır iktidarda bulunan ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' ittifakının başbakan adayı olan Aleksandar Vucic mağlubiyeti kabul etti. Ülkedeki cumhurbaşkanlığı görevinden bu seçimlerde başbakan adayı olabilmek için istifa eden Vucic, seçimi "Öğrenci Listesi"nin kazandığını açıkladı. Vucic, sandıktan çıkan sonucun dış destekli gelişmelerin bir parçası olduğunu ileri sürerek, bundan sonraki süreçte siyasi mücadelelerine muhalefet olarak devam edeceklerini ifade etti.Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 tarihinde tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle başlayan ve yaklaşık iki yıl boyunca devam eden öğrenci protestoları, yönetim üzerindeki demokratik baskıyı artırmıştı. Bu sürecin ardından "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" adı altında seçimlere katılan hareket sandıktan birinci çıktı. Öğrenci Listesi adına açıklama yapan akademisyen Radomir Saicic, seçmenlere teşekkür ederek yeni bir dönemin inşasına başlayacaklarını duyurdu. Klasik parti modellerinden farklı bir yapıya sahip olan bu hareketin kabine kurma sürecini nasıl yürüteceği ise kamuoyunda merak ediliyor.Seçim sonuçları ve katılımÖzgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID) tarafından paylaşılan gayriresmi verilere göre, oyların yüzde 56'sının sayımı tamamlandığında Öğrenci Listesi yüzde 52, Vucic liderliğindeki SNS ittifakı ise yüzde 39 oranına ulaştı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), 6.4 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların kapanmasına bir saat kala katılım oranını yüzde 67.6 olarak açıkladı. Yerel medya, katılımın yüzde 58 olduğu 2023 seçimlerine kıyasla bu oranın tarihi bir rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekti.Seçimde usulsüzlük iddialarıSeçim günü bazı oy kullanma merkezlerinde şiddet olayları ve usulsüzlük iddiaları kayda geçti. Yerel basın organları, maskeli grupların bazı sandık alanlarında sopalarla saldırdığını aktardı. Mükerrer oy kullanımını engellemesi gereken sistemlerin doğru çalıştırılmadığı ve oy pusulalarının fotoğraflarının çekildiği yönünde iddialar öne sürüldü. Vucic: Muhtemelen Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulanacakAleksandar Vucic, Birleşmiş Sırbistan koalisyonunun seçimlerdeki yenilgisinin ardından, Sırbistan'ın Mart-Nisan ayına kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulamasının beklendiğini belirtti.Pazar gecesi geç saatlerde hareketinin genel merkezinde konuşan Vucic, Birleşmiş Sırbistan koalisyonunun Sırbistan Ulusal Meclisi için yapılan erken genel seçimleri kaybettiğini duyurdu.Hareketin genel merkezinde konuşan Vucic, "Mart-Nisan ayına kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulandığını göreceğimizden endişe duyuyorum. Onlar, bizim kaçınmayı umduğumuz her şeyi yapacaklar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/demokratlar-ara-secimleri-kazanirsa-rus-dizel-ithalati-abdde-sorusturma-ve-yaptirim-tehdidiyle-1109842129.html
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aleksandar vucic, sırbistan, seçim
aleksandar vucic, sırbistan, seçim
Vucic parlamento seçimlerinde yenilgiyi kabul etti
00:05 26.10.2026 (güncellendi: 01:26 26.10.2026)
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.
Sırbistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, 12 yıldır iktidarda bulunan ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' ittifakının başbakan adayı olan Aleksandar Vucic mağlubiyeti kabul etti.
Ülkedeki cumhurbaşkanlığı görevinden bu seçimlerde başbakan adayı olabilmek için istifa eden Vucic, seçimi "Öğrenci Listesi"nin kazandığını açıkladı.
Vucic, sandıktan çıkan sonucun dış destekli gelişmelerin bir parçası olduğunu ileri sürerek, bundan sonraki süreçte siyasi mücadelelerine muhalefet olarak devam edeceklerini ifade etti.
Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 tarihinde tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle başlayan ve yaklaşık iki yıl boyunca devam eden öğrenci protestoları, yönetim üzerindeki demokratik baskıyı artırmıştı.
Bu sürecin ardından "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" adı altında seçimlere katılan hareket sandıktan birinci çıktı. Öğrenci Listesi adına açıklama yapan akademisyen Radomir Saicic, seçmenlere teşekkür ederek yeni bir dönemin inşasına başlayacaklarını duyurdu. Klasik parti modellerinden farklı bir yapıya sahip olan bu hareketin kabine kurma sürecini nasıl yürüteceği ise kamuoyunda merak ediliyor.
Seçim sonuçları ve katılım
Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID) tarafından paylaşılan gayriresmi verilere göre, oyların yüzde 56'sının sayımı tamamlandığında Öğrenci Listesi yüzde 52, Vucic liderliğindeki SNS ittifakı ise yüzde 39 oranına ulaştı.
Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), 6.4 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların kapanmasına bir saat kala katılım oranını yüzde 67.6 olarak açıkladı.
Yerel medya, katılımın yüzde 58 olduğu 2023 seçimlerine kıyasla bu oranın tarihi bir rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekti.
Seçimde usulsüzlük iddiaları
Seçim günü bazı oy kullanma merkezlerinde şiddet olayları ve usulsüzlük iddiaları kayda geçti. Yerel basın organları, maskeli grupların bazı sandık alanlarında sopalarla saldırdığını aktardı.
Mükerrer oy kullanımını engellemesi gereken sistemlerin doğru çalıştırılmadığı ve oy pusulalarının fotoğraflarının çekildiği yönünde iddialar öne sürüldü.
Vucic: Muhtemelen Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulanacak
Aleksandar Vucic, Birleşmiş Sırbistan koalisyonunun seçimlerdeki yenilgisinin ardından, Sırbistan'ın Mart-Nisan ayına kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulamasının beklendiğini belirtti.
Pazar gecesi geç saatlerde hareketinin genel merkezinde konuşan Vucic, Birleşmiş Sırbistan koalisyonunun Sırbistan Ulusal Meclisi için yapılan erken genel seçimleri kaybettiğini duyurdu.
Hareketin genel merkezinde konuşan Vucic, "Mart-Nisan ayına kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulandığını göreceğimizden endişe duyuyorum. Onlar, bizim kaçınmayı umduğumuz her şeyi yapacaklar" dedi.