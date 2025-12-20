https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lavrov-rusya-ve-afrika-ulkeleri-guvenlik-alaninda-isbirligini-guclendirecek-1102014239.html

Lavrov: Rusya ve Afrika ülkeleri güvenlik alanında işbirliğini güçlendirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Afrika ülkelerinin politika ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldığını belirtti. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102013631_0:87:3329:1960_1920x0_80_0_0_dac3df7a8b5c63570e473c89947dfde3.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdel Ati ile ortak basın toplantısında, Kahire’de yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile Afrika ülkelerinin siyaset ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırma ve Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) arasında çalışma ilişkileri kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.Lavrov, Rusya ve Afrika ülkelerinin Batı yaptırımlarından yakınmak yerine pratik çözümlere odaklandığını vurguladı:Rus Bakan, Afrika’lı mevkidaşlarıyla ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki işbirliği, ayrıca tek taraflı yasa dışı yaptırımlara karşı ticari-ekonomik ve yatırım ortaklıklarını koruyacak ortak finansal ve lojistik yapıların kurulması konularını da görüştüklerini belirtti.Lavrov, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı’na katıldı. Toplantıya Afrika kıtasındaki ülkelerin dışişleri bakanları, devlet başkanları ve bölgesel entegrasyon örgütlerinin yürütme organı temsilcileri iştirak etti. Forum çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alınırken, Lavrov ayrıca bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2019’da kuruldu. Bu çerçevede 2019’da Soçi’de ve 2023’te St. Petersburg’da iki zirve, ayrıca geçen yıl kasım ayında ilk bakanlar konferansı düzenlenmişti.Lavrov, 16 ikili görüşme yaptıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, etkinlik kapsamında birçok Afrika ülkesi ve kuruluşundan dışişleri bakanları ve temsilcilerle 16 ikili görüşme gerçekleştirdi.Söz konusu görüşmelerden notlar:

