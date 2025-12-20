Lavrov: Rusya ve Afrika ülkeleri güvenlik alanında işbirliğini güçlendirecek
21:23 20.12.2025 (güncellendi: 22:20 20.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Afrika ülkelerinin politika ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdel Ati ile ortak basın toplantısında, Kahire’de yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile Afrika ülkelerinin siyaset ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırma ve Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) arasında çalışma ilişkileri kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Ortak bildiride, politika ve güvenlik alanındaki etkileşimimizi güçlendirme yönündeki ortak kararımız yer alıyor. Bu amaçla Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) arasında çalışma ilişkileri kurulması tavsiye edildi.
Lavrov, Rusya ve Afrika ülkelerinin Batı yaptırımlarından yakınmak yerine pratik çözümlere odaklandığını vurguladı:
Biz, ticari ve ekonomik bağlarımızı güvence altına alacak, onları uluslararası hukukun tüm ilkelerine aykırı biçimde şantaj ve baskı yöntemlerine başvuranların yasa dışı eylemlerinden bağımsız kılacak, işleyen ve etkili mekanizmaların oluşturulmasına odaklanmayı tercih ediyoruz.
Rus Bakan, Afrika’lı mevkidaşlarıyla ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki işbirliği, ayrıca tek taraflı yasa dışı yaptırımlara karşı ticari-ekonomik ve yatırım ortaklıklarını koruyacak ortak finansal ve lojistik yapıların kurulması konularını da görüştüklerini belirtti.
Kolonyal ve neokolonyal yaklaşımlarını sürdürmeye ve iradelerini herkese dayatmaya çalışanların aksine, biz ve Afrikalı dostlarımız uluslararası hukuk temelinde sağlam ve ortak bir duruşa sahibiz.
Lavrov, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı’na katıldı. Toplantıya Afrika kıtasındaki ülkelerin dışişleri bakanları, devlet başkanları ve bölgesel entegrasyon örgütlerinin yürütme organı temsilcileri iştirak etti. Forum çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alınırken, Lavrov ayrıca bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2019’da kuruldu. Bu çerçevede 2019’da Soçi’de ve 2023’te St. Petersburg’da iki zirve, ayrıca geçen yıl kasım ayında ilk bakanlar konferansı düzenlenmişti.
Lavrov, 16 ikili görüşme yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, etkinlik kapsamında birçok Afrika ülkesi ve kuruluşundan dışişleri bakanları ve temsilcilerle 16 ikili görüşme gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerden notlar:
Tanzanya, Rusya’nın büyük altyapı projelerine uzun süredir verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Görüşmelerde uranyum madenciliği ve işlenmesi alanındaki iş birliği ele alındı.
Namibya, ikili ilişkileri tarihi ve kalıcı olarak nitelendirdi. Taraflar, siyasi diyaloğun derinleştirilmesi ve ticaret, eğitim, sağlık ve insani alanlardaki iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.
Ekvator Ginesi ticaret, eğitim ve insani değişimler alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda Rusya ile temaslarda bulunarak uluslararası platformlarda ortak angajmanı teyit etti.
Kongo Cumhuriyeti, ülkenin uzun süredir ikili bir ortak olduğunu vurgulayarak siyasi diyaloğun sürdürülmesini ve daha yakın iş birliğini yeniden teyit etti.
Burundi, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlendiğini vurguladı. Taraflar arasındaki görüşmeler ticaret ve insani iş birliğinin genişletilmesi konularına odaklandı.
Botsvana ve Rusya, diplomatik ilişkilerin ötesine geçerek ticaret, yatırım, sağlık, eğitim ve uzman yetiştirme alanlarını kapsayacak şekilde iş birliğinin genişletilmesi konusunda anlaştı.
Gambiya, Rusya’nın diplomatik angajmanı derinleştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan yeni bir Rusya Büyükelçiliği’ne ev sahipliği yapacak.
Mısır ve Rusya, turizmi artırmak amacıyla doğrudan hava bağlantılarının genişletilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca taraflar Gazze, Ukrayna ve daha geniş Orta Doğu dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Togo, Forum çerçevesinde Rusya ile ticari ve ekonomik iş birliğini güçlendirme konusundaki ilgisini yeniden teyit etti.
Seyşeller de dahil olmak üzere ada devletleri, özellikle siyasi diyalog ve ticaret alanlarında çok sektörlü iş birliğinin genişletilmesini görüştü.
Moritanya, Forum kapsamındaki taahhütler doğrultusunda Rusya ile ekonomik ve diplomatik bağların güçlendirilmesine ilgi duyduğunu ifade etti.
Malavi, ikili iş birliğinin genişletilmesi ve gelecekteki ticaret ve kalkınma projelerinin ilerletilmesi konusunda görüşmeler yaptı.
Ruanda, Rusya’nın stratejik iş birliğine ve daha derin siyasi bağlara verdiği desteği yeniden teyit ettiği görüşmeler gerçekleştirdi.
Cezayir, Birleşmiş Milletler’de eşgüdüm de dahil olmak üzere Rusya ile stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik öncelikleri ele aldı ve özellikle Orta Doğu ile Sahra-Sahel bölgesine ilişkin küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zimbabve, ortak stratejik çıkarlar ve ikili iş birliğini derinleştirme yönündeki karşılıklı kararlılığı vurguladı.
Tunus, Forum’un iş birliği gündemi çerçevesinde siyasi ve ekonomik diyaloğun genişletilmesine odaklandı.
Güney Sudan, barış, güvenlik ve kalkınma sektörlerinde Rusya ile iş birliği fırsatlarının altını çizdi.