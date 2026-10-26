Ukrayna'dan Rusya'nın Voronej kentine İHA saldırısı: En az 2 ölü, 17 yaralı
rusya itfaiye saldırı
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Rusya topraklarına hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, bu kez Voronej Bölgesi'ni hedef alarak sivil can kaybına yol açtı.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
📢Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev'in açıklamasından öne çıkan detaylar:
🔴Yaralıların büyük bir kısmı, düşen İHA enkazının isabet ettiği hareket halindeki bir trende bulunuyordu
🔴Saldırılar sonucu birden fazla sanayi tesisinde, bir iş merkezinde, bir apartmanda, iki müstakil yerleşim alanında, bir okulun stadyumunda ve bir garaj alanında yangın çıktı
🔴Kentin neredeyse tüm semtlerinde bina cepheleri ve camlarda hasar oluştu.
🔴Bölge genelinde toplam 113 İHA imha edilirken, bunlardan 70'ten fazlası doğrudan Voronej kenti semalarında etkisiz hale getirildi
📢Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev'in açıklamasından öne çıkan detaylar:
🔴Yaralıların büyük bir kısmı, düşen İHA enkazının isabet ettiği hareket halindeki bir trende bulunuyordu
🔴Saldırılar sonucu birden fazla sanayi tesisinde, bir iş merkezinde, bir apartmanda, iki müstakil yerleşim alanında, bir okulun stadyumunda ve bir garaj alanında yangın çıktı
🔴Kentin neredeyse tüm semtlerinde bina cepheleri ve camlarda hasar oluştu.
🔴Bölge genelinde toplam 113 İHA imha edilirken, bunlardan 70'ten fazlası doğrudan Voronej kenti semalarında etkisiz hale getirildi