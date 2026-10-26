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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ukraynadan-rusyanin-voronej-kentine-iha-saldirisi-en-az-2-olu-17-yarali-1109852490.html
Ukrayna'dan Rusya'nın Voronej kentine İHA saldırısı: En az 2 ölü, 17 yaralı
Ukrayna'dan Rusya'nın Voronej kentine İHA saldırısı: En az 2 ölü, 17 yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, bu kez Voronej Bölgesi'ni hedef alarak sivil can kaybına yol açtı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T11:14+0300
2026-10-26T11:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
voronej
saldırı
ukrayna ordusu
rusya
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.📢Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev'in açıklamasından öne çıkan detaylar:🔴Yaralıların büyük bir kısmı, düşen İHA enkazının isabet ettiği hareket halindeki bir trende bulunuyordu🔴Saldırılar sonucu birden fazla sanayi tesisinde, bir iş merkezinde, bir apartmanda, iki müstakil yerleşim alanında, bir okulun stadyumunda ve bir garaj alanında yangın çıktı🔴Kentin neredeyse tüm semtlerinde bina cepheleri ve camlarda hasar oluştu.🔴Bölge genelinde toplam 113 İHA imha edilirken, bunlardan 70'ten fazlası doğrudan Voronej kenti semalarında etkisiz hale getirildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rus-ordusu-ukraynanin-enerji-ve-lojistik-altyapisini-vurdu-1109849456.html
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ukrayna, voronej, saldırı, ukrayna ordusu, rusya
ukrayna, voronej, saldırı, ukrayna ordusu, rusya

Ukrayna'dan Rusya'nın Voronej kentine İHA saldırısı: En az 2 ölü, 17 yaralı

11:14 26.10.2026
rusya itfaiye saldırı
rusya itfaiye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
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Rusya topraklarına hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, bu kez Voronej Bölgesi'ni hedef alarak sivil can kaybına yol açtı.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

📢Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev'in açıklamasından öne çıkan detaylar:

🔴Yaralıların büyük bir kısmı, düşen İHA enkazının isabet ettiği hareket halindeki bir trende bulunuyordu

🔴Saldırılar sonucu birden fazla sanayi tesisinde, bir iş merkezinde, bir apartmanda, iki müstakil yerleşim alanında, bir okulun stadyumunda ve bir garaj alanında yangın çıktı

🔴Kentin neredeyse tüm semtlerinde bina cepheleri ve camlarda hasar oluştu.

🔴Bölge genelinde toplam 113 İHA imha edilirken, bunlardan 70'ten fazlası doğrudan Voronej kenti semalarında etkisiz hale getirildi
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu
10:04
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