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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rus-ordusu-ukraynanin-enerji-ve-lojistik-altyapisini-vurdu-1109849456.html
Rus ordusu Ukrayna'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu
Rus ordusu Ukrayna'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürüyor. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T10:04+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
harkov
karadeniz
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın lojistik merkezlerine, enerji tesislerine, limanlarına ve askeri karo gemilerine İHA’larla geniş kapsamlı bombardıman düzenlediğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda hedef alınan noktalar şöyle:📍Harkov Bölgesi: Olşanı'da uzun/orta menzilli İHA ve yedek parça depoları ile Harkov'da savunma sanayisini besleyen 'Zalutino' elektrik trafo merkezi vuruldu.📍Hmelnitskiy Bölgesi: Kamenets-Podolskiy'deki lojistik altyapıyı destekleyen elektrik trafo merkezi imha edildi.📍Odessa Bölgesi: Çernomorsk Limanı'ndaki 3 terminalin yükleme-boşaltma altyapısı ve askeri mühimmat barındıran 4 depo hedef alındı.📍Karadeniz: Odessa Limanı'na askeri kargo taşıyan bir yük gemisi seyir halindeyken vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fsb-kieve-calisan-ajanlarin-moskovanin-fuze-savunma-sistemine-yonelik-iha-saldirisi-onlendi-1109849356.html
ukrayna
harkov
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ukrayna, harkov, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, harkov, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu Ukrayna'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu

10:04 26.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın lojistik merkezlerine, enerji tesislerine, limanlarına ve askeri karo gemilerine İHA’larla geniş kapsamlı bombardıman düzenlediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda hedef alınan noktalar şöyle:

📍Harkov Bölgesi: Olşanı'da uzun/orta menzilli İHA ve yedek parça depoları ile Harkov'da savunma sanayisini besleyen 'Zalutino' elektrik trafo merkezi vuruldu.

📍Hmelnitskiy Bölgesi: Kamenets-Podolskiy'deki lojistik altyapıyı destekleyen elektrik trafo merkezi imha edildi.

📍Odessa Bölgesi: Çernomorsk Limanı'ndaki 3 terminalin yükleme-boşaltma altyapısı ve askeri mühimmat barındıran 4 depo hedef alındı.

📍Karadeniz: Odessa Limanı'na askeri kargo taşıyan bir yük gemisi seyir halindeyken vuruldu.
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