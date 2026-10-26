Rus ordusu Ukrayna'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın lojistik merkezlerine, enerji tesislerine, limanlarına ve askeri karo gemilerine İHA’larla geniş kapsamlı bombardıman düzenlediğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda hedef alınan noktalar şöyle:



📍Harkov Bölgesi: Olşanı'da uzun/orta menzilli İHA ve yedek parça depoları ile Harkov'da savunma sanayisini besleyen 'Zalutino' elektrik trafo merkezi vuruldu.



📍Hmelnitskiy Bölgesi: Kamenets-Podolskiy'deki lojistik altyapıyı destekleyen elektrik trafo merkezi imha edildi.



📍Odessa Bölgesi: Çernomorsk Limanı'ndaki 3 terminalin yükleme-boşaltma altyapısı ve askeri mühimmat barındıran 4 depo hedef alındı.



📍Karadeniz: Odessa Limanı'na askeri kargo taşıyan bir yük gemisi seyir halindeyken vuruldu.