https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/turistik-dogu-ekspresi-biletleri-bugun-satisa-cikiyor-1109848492.html

Turistik Doğu Ekspresi biletleri bugün satışa çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu mu?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri bugün satışa çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T09:38+0300

2026-10-26T09:38+0300

2026-10-26T09:42+0300

yaşam

doğu ekspresi

ankara

kars

erzincan

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin, bireysel yolcular için bugün saat 13.55'te satışa çıkacağını bildirdi.Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda, her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak." ifadesini kullandı.'Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınabilecek'Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde trenlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edeceğini aktardı. Bilet satışlarına yönelik bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:Bilet fiyatları ne kadar?2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler bilet ücretlerini araştırıyor. İki kişilik yataklı odada tek yön ücretleri düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde 20 bin TL olarak belirtiliyor.

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doğu ekspresi, ankara, kars, erzincan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu