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Turistik Doğu Ekspresi biletleri bugün satışa çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu mu?
Turistik Doğu Ekspresi biletleri bugün satışa çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu mu?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:38+0300
2026-10-26T09:42+0300
yaşam
doğu ekspresi
ankara
kars
erzincan
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin, bireysel yolcular için bugün saat 13.55'te satışa çıkacağını bildirdi.Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda, her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak." ifadesini kullandı.'Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınabilecek'Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde trenlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edeceğini aktardı. Bilet satışlarına yönelik bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:Bilet fiyatları ne kadar?2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler bilet ücretlerini araştırıyor. İki kişilik yataklı odada tek yön ücretleri düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde 20 bin TL olarak belirtiliyor.
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doğu ekspresi, ankara, kars, erzincan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
doğu ekspresi, ankara, kars, erzincan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu

Turistik Doğu Ekspresi biletleri bugün satışa çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu mu?

09:38 26.10.2026 (güncellendi: 09:42 26.10.2026)
© AATuristik Doğu Ekspresi
Turistik Doğu Ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet satışlarının bugün (26 Ekim) 13.55'te başlayacağını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin, bireysel yolcular için bugün saat 13.55'te satışa çıkacağını bildirdi.
Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda, her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak." ifadesini kullandı.

'Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınabilecek'

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde trenlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edeceğini aktardı. Bilet satışlarına yönelik bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını, yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Turistik Doğu Ekspresi, gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunuyor. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak."

Bilet fiyatları ne kadar?

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler bilet ücretlerini araştırıyor. İki kişilik yataklı odada tek yön ücretleri düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde 20 bin TL olarak belirtiliyor.
Doğu Ekspresi fiyat
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