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Paris'ten yola cıkan Tarihi Orient Express ikinci kez Türkiye'de
Paris'ten yola cıkan Tarihi Orient Express ikinci kez Türkiye'de
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Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanına konu olan tarihi Orient Ekspress, yılın ikinci seferi için Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T13:00+0300
2026-09-30T13:00+0300
yaşam
orient ekspres
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Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi için Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Edirne'ye ulaştı. Doğu Ekspresi'nde Cinayet'e konu olmuştu Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan, Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan treni, Paris'ten yola çıktı. Tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Kapıkule Garı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle burada duramayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrolü için Edirne Garı'na geldi. Yolcuların valizleri x-ray taramasının ardından İstanbul'da konaklayacakları otellere götürülmek üzere kamyonlara yüklendi.25 Eylül'de Paris'ten yola çıktı Tren yetkilisi Francesco Bonotto, Orient Express'in İstanbul'a bu yılki ikinci seferini gerçekleştirdiğini söyledi. Yolculuğun 25 Eylül'de Paris'te başladığını belirten Bonotto, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki konaklamaların ardından 70'den fazla yolcuyla Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını dile getirdi. Günümüzde ulaşım fiyatlarının arttığını belirten Bonotto, "Fiyatlarımız pahalı ama konuklarımızdan aldığımız geri dönüşler bize doğru fiyat aralığında olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.Yolcuları Türkiye'ye sevgilerini anlattıJanan Benabud da Türkiye'ye ilk kez gelmediğini, babasının bir dönem Fas'ın Ankara büyükelçisi olarak görev yaptığını belirtti. Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Benabud, "Bu yolculuk benim için eve gelmek gibi. Türkiye'de çok güzel anılarım var. Yolculuk muhteşemdi. Pera Palas'ta kalacağız, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları, Mısır Çarşısı, Sultanahmet ve Masumiyet Müzesi'ni gezeceğiz." dedi.Trenin yolcularından 16 yıldır Almanya'da yaşayan Tansel Doğan da tarihi niteliği olan bir trenle yolculuk etmenin özel bir deneyim olduğunu söyledi. 7 farklı ülkeden geçip 4 başkenti görmenin değişik bir duygu olduğunu aktaran Doğan, "Çok güzel arkadaşlıklar edindik ve zamanda güzel bir yolculuk yaptık. 50. yaş günümü kutluyorum. Bu yolculuk eşimin bana doğum günü hediyesiydi. Böyle bir yolculuğu sağlıklı ve gençken yapmak istedik." diye konuştu. Pasaport kontrolü sonrası İstanbul'a doğru yola çıkan tren, 2 Ekim'de Paris'e dönecek.
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orient ekspres, türkiye
orient ekspres, türkiye

Paris'ten yola cıkan Tarihi Orient Express ikinci kez Türkiye'de

13:00 30.09.2026
© Gökhan BalcıOrient Express treni
Orient Express treni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Gökhan Balcı
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Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanına konu olan tarihi Orient Ekspress, yılın ikinci seferi için Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi için Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Edirne'ye ulaştı.

Doğu Ekspresi'nde Cinayet'e konu olmuştu

Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan, Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan treni, Paris'ten yola çıktı. Tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Kapıkule Garı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle burada duramayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrolü için Edirne Garı'na geldi. Yolcuların valizleri x-ray taramasının ardından İstanbul'da konaklayacakları otellere götürülmek üzere kamyonlara yüklendi.

25 Eylül'de Paris'ten yola çıktı

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, Orient Express'in İstanbul'a bu yılki ikinci seferini gerçekleştirdiğini söyledi. Yolculuğun 25 Eylül'de Paris'te başladığını belirten Bonotto, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki konaklamaların ardından 70'den fazla yolcuyla Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını dile getirdi. Günümüzde ulaşım fiyatlarının arttığını belirten Bonotto, "Fiyatlarımız pahalı ama konuklarımızdan aldığımız geri dönüşler bize doğru fiyat aralığında olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yolcuları Türkiye'ye sevgilerini anlattı

Janan Benabud da Türkiye'ye ilk kez gelmediğini, babasının bir dönem Fas'ın Ankara büyükelçisi olarak görev yaptığını belirtti. Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Benabud, "Bu yolculuk benim için eve gelmek gibi. Türkiye'de çok güzel anılarım var. Yolculuk muhteşemdi. Pera Palas'ta kalacağız, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları, Mısır Çarşısı, Sultanahmet ve Masumiyet Müzesi'ni gezeceğiz." dedi.
Trenin yolcularından 16 yıldır Almanya'da yaşayan Tansel Doğan da tarihi niteliği olan bir trenle yolculuk etmenin özel bir deneyim olduğunu söyledi. 7 farklı ülkeden geçip 4 başkenti görmenin değişik bir duygu olduğunu aktaran Doğan, "Çok güzel arkadaşlıklar edindik ve zamanda güzel bir yolculuk yaptık. 50. yaş günümü kutluyorum. Bu yolculuk eşimin bana doğum günü hediyesiydi. Böyle bir yolculuğu sağlıklı ve gençken yapmak istedik." diye konuştu. Pasaport kontrolü sonrası İstanbul'a doğru yola çıkan tren, 2 Ekim'de Paris'e dönecek.
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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