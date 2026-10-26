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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secim-kampanyasinda-konusan-trump-nicki-minajin-guzel-bir-kalcasi-var-gozden-kacirmak-zor-1109849683.html
Seçim kampanyasında konuşan Trump: 'Nicki Minaj’in güzel bir kalçası var, gözden kaçırmak zor'
Seçim kampanyasında konuşan Trump: 'Nicki Minaj’in güzel bir kalçası var, gözden kaçırmak zor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Michigan’da düzenlenen mitingde rapçi Nicki Minaj hakkında “Az önce güzel bir kalça gördüm” dedi... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T10:34+0300
2026-10-26T10:34+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ekim Pazar günü Michigan eyaletinin Port Huron kentinde Cumhuriyetçi adaylara destek için katıldığı mitingde, kalabalığın içindeki Nicki Minaj’ın fiziksel görünümüne ilişkin sözleriyle dikkat çekti.BBC’nin aktardığına göre Trump, konuşmasının bir bölümünde ünlü rapçiyi işaret ederek, “Bu arada, az önce güzel bir kalça gördüm. Nicki Minaj. Gözden kaçırmak zor” ifadelerini kullandı. Ardından Minaj’dan ayağa kalkmasını istedi.Trump, Nicki Minaj’ı sahneye davet ettiKalabalığın alkış ve tezahüratları sırasında Trump, Minaj’ın sözlerinden dolayı “alınmamış” olmasını umduğunu söyledi. Trump’ın, konuşmasının önceki bölümünde Cumhuriyetçi erkek adaylardan birinin kalçasına ilişkin de yorum yaptığı aktarıldı.Trump’ın daveti üzerine altın rengi, Gucci logolu bir takım elbiseyle kürsüye gelen Minaj, ABD Başkanı’na desteğini dile getirdi. Mitingdeki bu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.Minaj’dan ara seçimler için Cumhuriyetçilere destekKendisini Trump’ın “bir numaralı hayranı” olarak tanımlayan Minaj, Başkan’ın “ülkenin enerjisini değiştirdiğini” savundu. “Bize dört gözle bekleyeceğimiz bir gelecek verdi” diyen rapçi, kalabalığa Trump’ın ve Michigan’daki Cumhuriyetçi adayların isimlerini söyletti.3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde adaylara oy isteyen Minaj, “Bu harika insanların seçilmesine gerçekten ihtiyacımız var, çünkü bu, ülkemiz için büyük bir dönüm noktası” dedi. Trump ise sahneden ayrılan Minaj’ı, “Hiç bu kadar güzel görünmemişti. Meseleyi anlıyor. Akıllı biri” sözleriyle uğurladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/israil-sandiga-gidiyor-netanyahu-secime-1-gun-kala-atom-bombali-paylasim-yapti-1109848736.html
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nicki minaj, donald trump, michigan, gucci, abd
nicki minaj, donald trump, michigan, gucci, abd

Seçim kampanyasında konuşan Trump: 'Nicki Minaj’in güzel bir kalçası var, gözden kaçırmak zor'

10:34 26.10.2026
© REUTERS Jonathan ErnstTrump, Nicki Minaj
Trump, Nicki Minaj - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Michigan’da düzenlenen mitingde rapçi Nicki Minaj hakkında “Az önce güzel bir kalça gördüm” dedi. Trump’ın sahneye davet ettiği Minaj ise Cumhuriyetçi adaylara destek istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ekim Pazar günü Michigan eyaletinin Port Huron kentinde Cumhuriyetçi adaylara destek için katıldığı mitingde, kalabalığın içindeki Nicki Minaj’ın fiziksel görünümüne ilişkin sözleriyle dikkat çekti.
BBC’nin aktardığına göre Trump, konuşmasının bir bölümünde ünlü rapçiyi işaret ederek, “Bu arada, az önce güzel bir kalça gördüm. Nicki Minaj. Gözden kaçırmak zor” ifadelerini kullandı. Ardından Minaj’dan ayağa kalkmasını istedi.

Trump, Nicki Minaj’ı sahneye davet etti

Kalabalığın alkış ve tezahüratları sırasında Trump, Minaj’ın sözlerinden dolayı “alınmamış” olmasını umduğunu söyledi. Trump’ın, konuşmasının önceki bölümünde Cumhuriyetçi erkek adaylardan birinin kalçasına ilişkin de yorum yaptığı aktarıldı.
Trump’ın daveti üzerine altın rengi, Gucci logolu bir takım elbiseyle kürsüye gelen Minaj, ABD Başkanı’na desteğini dile getirdi. Mitingdeki bu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Minaj’dan ara seçimler için Cumhuriyetçilere destek

Kendisini Trump’ın “bir numaralı hayranı” olarak tanımlayan Minaj, Başkan’ın “ülkenin enerjisini değiştirdiğini” savundu. “Bize dört gözle bekleyeceğimiz bir gelecek verdi” diyen rapçi, kalabalığa Trump’ın ve Michigan’daki Cumhuriyetçi adayların isimlerini söyletti.
3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde adaylara oy isteyen Minaj, “Bu harika insanların seçilmesine gerçekten ihtiyacımız var, çünkü bu, ülkemiz için büyük bir dönüm noktası” dedi. Trump ise sahneden ayrılan Minaj’ı, “Hiç bu kadar güzel görünmemişti. Meseleyi anlıyor. Akıllı biri” sözleriyle uğurladı.
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