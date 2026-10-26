https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/trafik-tartismasinda-aractan-inen-surucu-ve-yolcuya-182-bin-lira-para-cezasi-ve-adli-islem-1109843854.html

Trafik tartışmasında araçtan inen sürücü ve yolcuya 182 bin lira para cezası ve adli işlem

Trafik tartışmasında araçtan inen sürücü ve yolcuya 182 bin lira para cezası ve adli işlem

Sputnik Türkiye

İstanbul Bayrampaşa'da trafik tartışması sırasında araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya toplam 182 bin 492 lira idari para... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T02:00+0300

2026-10-26T02:00+0300

2026-10-26T02:00+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

ceza

bayrampaşa

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Metris-Esenler Bağlantı Yolu'nda motosikletli bir sürücüyle ile girdikleri tartışma sonucu araçtan indikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü ile yolcunun yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.İncelemede, kimlikleri tespit edilen araç sürücüsü Ö.S. ile yanındaki yolcu A.S. ekiplerce yakalandı.Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtildiği yerde duraklamak', 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları' ve 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddelerinden toplamda 182 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.Ö.S. ve A.S. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/yol-yapim-calismalari-kapsaminda-acilan-cukura-otomobil-dustu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5-kisi-1109843145.html

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