https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/yol-yapim-calismalari-kapsaminda-acilan-cukura-otomobil-dustu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5-kisi-1109843145.html

Yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura otomobil düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura otomobil düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T23:10+0300

2026-10-25T23:10+0300

2026-10-25T23:10+0300

türki̇ye

eskişehir

çukur

otomobil

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Eskişehir'de Serdal Ü.'nün kullandığı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi karayolunda yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü.Çukura devrilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki Sema Ü. (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Yaralı 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan Sema Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zonguldaktaki-maden-faciasi-firari-isletme-muduru-tutuklandi-1109842519.html

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