https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/yol-yapim-calismalari-kapsaminda-acilan-cukura-otomobil-dustu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5-kisi-1109843145.html
Yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura otomobil düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura otomobil düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T23:10+0300
2026-10-25T23:10+0300
2026-10-25T23:10+0300
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Eskişehir'de Serdal Ü.'nün kullandığı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi karayolunda yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü.Çukura devrilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki Sema Ü. (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Yaralı 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan Sema Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zonguldaktaki-maden-faciasi-firari-isletme-muduru-tutuklandi-1109842519.html
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eskişehir, çukur, otomobil
eskişehir, çukur, otomobil
Yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura otomobil düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Eskişehir'de Serdal Ü.'nün kullandığı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi karayolunda yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü.
Çukura devrilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki Sema Ü. (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan Sema Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.