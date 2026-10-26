https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/trabzona-yeni-havalimani-geliyor-denize-100-milyon-ton-dolgu-yapilacak-1109856563.html

Trabzon'a yeni havalimanı geliyor: Denize '100 milyon ton' dolgu yapılacak

Trabzon'a yeni havalimanı geliyor: Denize '100 milyon ton' dolgu yapılacak

Sputnik Türkiye

Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye çalışmaları başladı. Altyapı için denize 100 milyon ton dolgu yapılacak. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T13:41+0300

2026-10-26T13:41+0300

2026-10-26T13:41+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

trabzon

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

havalimanı

yeni havalimanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103262/81/1032628152_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_732d2b445acd4ad90ca54bb5aa75fd7c.jpg

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye çalışmaları başladı. Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli, 110 bin metrekare büyüklüğünde yeni terminal binasına sahip olacak havalimanının altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapılacak. Artan yolcu ve yük trafiğini kaldırmıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede altyapı için şantiye kurulum çalışmalarına başlandığını belirterek, " Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız. Yeni havalimanımızın altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edeceğiz. Böylece yeni havalimanımızın pist, taksi yolu ve apron alanları için gerekli altyapıyı oluşturacağız." dedi. Deniz üzerindeki üçüncü havalimanı olacakUraloğlu, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarının ardından Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanını Trabzon'da hayata geçireceklerini belirterek, yeni havalimanında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceklerini, piste paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksi yolu oluşturacaklarını, ayrıca 1370 metre uzunluğunda, 155 metre genişliğinde apronla 400 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde emniyet apronu yapacaklarını aktardı.Yeni pist ve apron alanlarıyla Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonlarının daha emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Yeni havalimanında yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli, 110 bin metrekare büyüklüğünde yeni terminal binası yapacağız. Bunun yanı sıra toplam 65 bin metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek binalarını da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbulun-sel-kaderini-sunger-sehir-uygulamasi-mi-degistirecek-dereler-yatagini-mi-geri-mi-istiyor-1109816844.html

türki̇ye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, trabzon, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, havalimanı, yeni havalimanı