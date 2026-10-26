https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/suudi-arabistanda-hava-ulasimi-krizi-riyaddaki-ucuslarin-yuzde-86si-iptal-edildi-1109862358.html
Suudi Arabistan'da hava ulaşımı krizi: Riyad'daki uçuşların yüzde 86'sı iptal edildi
Suudi Arabistan'da hava ulaşımı krizi: Riyad'daki uçuşların yüzde 86'sı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları, ülkede hava ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Başkent Riyad'da uçuşların... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T18:22+0300
2026-10-26T18:22+0300
2026-10-26T18:22+0300
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Suudi Arabistan'da Husilerin havalimanları, limanlar ve petrol tesislerini hedef alan saldırıları nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi. Havacılık verilerine göre, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 8-25 Ekim tarihleri arasında planlanan yaklaşık her 10 uçuştan 9'u gerçekleştirilemedi.Havacılık veri analiz şirketi Cirium'un pazartesi günü yayımlanan verilerine göre, Riyad'da söz konusu dönemde planlanan 4 bin 736 uçuşun 4 bin 71'i iptal edildi. Böylece havalimanındaki iptal oranı yüzde 86'ya ulaştı.Riyad Havalimanı kısmen yeniden açıldıSuudi Arabistanlı yetkililer, 10 Ekim'den bu yana uçuşların durdurulduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı pazar günü kısmen yeniden hizmete açtı.Alınan kararla birlikte iç hat uçuşları birinci terminalden yeniden başlatılırken ulusal hava yolu şirketlerinin ikinci terminalden uluslararası sefer düzenlemesine izin verildi.Ancak Husiler, pazartesi günü Riyad Havalimanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini ileri sürdü. Grup, havalimanını 'askeri hedef' olarak nitelendirdi.Saldırılar nedeniyle uluslararası hava yolu şirketleri Riyad seferlerini kasım ayına kadar askıya aldı. ABD merkezli Delta Air Lines ise Riyad'a başlatmayı planladığı uçuşları gelecek yıla erteledi.Uçuş iptalleri, başkentte düzenlenmesi planlanan etkinlikleri de etkiledi. Suudi Arabistan'ın önemli yatırım konferanslarından biri dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlar iptal edildi veya ertelendi.Ülke genelinde 7 bin 800'den fazla uçuş iptal edildiCirium'un verilerine göre, 8-25 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan genelinde 7 bin 800'den fazla uçuş iptal edildi. Bu sayı, ülkedeki planlı uçuşların yüzde 45'ine karşılık geldi.Uçuş iptallerinin en yüksek seviyeye ulaştığı 12 Ekim'de, ülke genelindeki planlı seferlerin yüzde 60'ından fazlası gerçekleştirilemedi.Riyad'ın ardından diğer büyük havalimanlarında da ulaşım önemli ölçüde aksadı.Dammam Havalimanı'nda uçuşların yüzde 42'si, Abha Havalimanı'nda ise yüzde 46.7'si iptal edildi. Husiler, bu bölgelerde de saldırılar gerçekleştirdiklerini öne sürdü.Yemen sınırına yakın Necran Havalimanı'nda ise planlanan uçuşların tamamı iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/suudi-arabistanda-pes-pese-erteleme-kararlari-iki-uluslararasi-forum-2027ye-ertelendi-1109799445.html
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ortadoğu, riyad, suudi arabistan, husiler, yemen, abha havalimanı
ortadoğu, riyad, suudi arabistan, husiler, yemen, abha havalimanı
Suudi Arabistan'da hava ulaşımı krizi: Riyad'daki uçuşların yüzde 86'sı iptal edildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları, ülkede hava ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Başkent Riyad'da uçuşların yüzde 86'sı iptal edilirken ülke genelinde iptal edilen sefer sayısı 7 bin 800'ü aştı.
Suudi Arabistan'da Husilerin havalimanları, limanlar ve petrol tesislerini hedef alan saldırıları nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi. Havacılık verilerine göre, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 8-25 Ekim tarihleri arasında planlanan yaklaşık her 10 uçuştan 9'u gerçekleştirilemedi.
Havacılık veri analiz şirketi Cirium'un pazartesi günü yayımlanan verilerine göre, Riyad'da söz konusu dönemde planlanan 4 bin 736 uçuşun 4 bin 71'i iptal edildi. Böylece havalimanındaki iptal oranı yüzde 86'ya ulaştı.
Riyad Havalimanı kısmen yeniden açıldı
Suudi Arabistanlı yetkililer, 10 Ekim'den bu yana uçuşların durdurulduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı pazar günü kısmen yeniden hizmete açtı.
Alınan kararla birlikte iç hat uçuşları birinci terminalden yeniden başlatılırken ulusal hava yolu şirketlerinin ikinci terminalden uluslararası sefer düzenlemesine izin verildi.
Ancak Husiler, pazartesi günü Riyad Havalimanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini ileri sürdü. Grup, havalimanını 'askeri hedef' olarak nitelendirdi.
Saldırılar nedeniyle uluslararası hava yolu şirketleri Riyad seferlerini kasım ayına kadar askıya aldı. ABD merkezli Delta Air Lines ise Riyad'a başlatmayı planladığı uçuşları gelecek yıla erteledi.
Uçuş iptalleri, başkentte düzenlenmesi planlanan etkinlikleri de etkiledi. Suudi Arabistan'ın önemli yatırım konferanslarından biri dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlar iptal edildi veya ertelendi.
Ülke genelinde 7 bin 800'den fazla uçuş iptal edildi
Cirium'un verilerine göre, 8-25 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan genelinde 7 bin 800'den fazla uçuş iptal edildi. Bu sayı, ülkedeki planlı uçuşların yüzde 45'ine karşılık geldi.
Uçuş iptallerinin en yüksek seviyeye ulaştığı 12 Ekim'de, ülke genelindeki planlı seferlerin yüzde 60'ından fazlası gerçekleştirilemedi.
Riyad'ın ardından diğer büyük havalimanlarında da ulaşım önemli ölçüde aksadı.
Dammam Havalimanı'nda uçuşların yüzde 42'si, Abha Havalimanı'nda ise yüzde 46.7'si iptal edildi. Husiler, bu bölgelerde de saldırılar gerçekleştirdiklerini öne sürdü.
Yemen sınırına yakın Necran Havalimanı'nda ise planlanan uçuşların tamamı iptal edildi.