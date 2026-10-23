https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/suudi-arabistanda-pes-pese-erteleme-kararlari-iki-uluslararasi-forum-2027ye-ertelendi-1109799445.html

Suudi Arabistan'da peş peşe erteleme kararları: İki uluslararası forum 2027'ye ertelendi

Suudi Arabistan'da peş peşe erteleme kararları: İki uluslararası forum 2027'ye ertelendi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, kasım ayında Riyad'da düzenlenmesi planlanan iki büyük forumu 2027'ye erteledi. Karar, Ortadoğu'daki çatışmaların bölgedeki uluslararası... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T13:59+0300

2026-10-23T13:59+0300

2026-10-23T13:59+0300

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Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu ile İkinci Suudi İstatistik Forumu'nun gelecek yıla ertelendiğini açıkladı. Her iki etkinliğin de 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde başkent Riyad'da yapılması planlanıyordu.Kurum, erteleme kararının uluslararası konuşmacıların, uzmanların ve iş ortaklarının geniş katılımını sağlamak amacıyla alındığını bildirdi.Karar, Suudi Arabistan'ın 26-29 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Gelecek Yatırım Girişimi konferansını da 2027 yılına ertelemesinin ardından geldi.Yemen'deki Husilerin artan saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan başka organizasyonlar da iptal edildi veya ertelendi. Bu etkinlikler arasında Six Kings Slam tenis turnuvası ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın Suudi Arabistan ayağı da yer aldı.ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaşın etkileri, Körfez bölgesindeki diğer ülkelerin etkinlik takvimlerine de yansıdı. Yılın ilk aylarında saldırılardan daha fazla etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da da çeşitli uluslararası konferanslar iptal edildi, ertelendi veya yeniden düzenlendi.Husi saldırılarında can kaybı artıyorHusilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında son haftalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.21 Ekim'de Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Aynı gün ülkenin doğusundaki Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırı sırasında düşen insansız hava aracı parçaları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda ise 13 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. Havalimanı ertesi gün yeniden hedef alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kanadadan-diplomatlarina-abd-ara-secim-adaylariyla-kontak-kurmayin-uyarisi-1109797072.html

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