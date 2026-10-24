https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/unlu-sarkici-nev-hayatini-kaybetti-1109825236.html
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki Nev hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören, yoğun bakımda... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T16:19+0300
2026-10-24T16:19+0300
2026-10-24T16:27+0300
türki̇ye
nev
karaciğer nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:10:832:478_1920x0_80_0_0_a41cc857bd464b58c0edbeba656e87eb.jpg
Türk müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Nev, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ve ikinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.57 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti.Bir süre sonra yoğun bakımdan çıktığı ve organ nakli beklediği açıklanan Nev'in sağlık durumu yeniden ağırlaştı.İkinci kez entübe edilen sanatçı, hastanede sürdürülen tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.Özellikle “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, kendine özgü yorumuyla 2000'li yılların dikkat çeken müzisyenleri arasında yer aldı.Nev kimdir, kaç yaşındaydı?Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.Müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanışan sanatçı, üniversite döneminde elektro gitara yöneldi.Profesyonel müzik kariyerinde önemli bir adımı 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlayarak attı.2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, bir yıl sonra yayımladığı ilk albümüyle solo kariyerinde çıkış yaptı.'Zor' şarkısıyla geniş kitlelere ulaştıNev, 2001 yılında yayımladığı “Her Şeye Rağmen” albümüyle müzik dünyasında adından söz ettirdi.Albümde yer alan “Zor”, sanatçının tanınmasını sağlayan çalışmalarından biri oldu.Ardından “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock müziği ile Türk sanat müziğini bir araya getiren yorumuyla kariyerini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:29:832:653_1920x0_80_0_0_2522d6aa7bb8afe2b3284ddfef5de76b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nev, karaciğer nakli
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
16:19 24.10.2026 (güncellendi: 16:27 24.10.2026)
“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki Nev hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören, yoğun bakımda entübe edilen ve organ nakli beklediği açıklanan sanatçının ölüm haberini menajeri duyurdu.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Nev, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ve ikinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.
57 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti.
Bir süre sonra yoğun bakımdan çıktığı ve organ nakli beklediği açıklanan Nev'in sağlık durumu yeniden ağırlaştı.
İkinci kez entübe edilen sanatçı, hastanede sürdürülen tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.
Özellikle “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, kendine özgü yorumuyla 2000'li yılların dikkat çeken müzisyenleri arasında yer aldı.
Nev kimdir, kaç yaşındaydı?
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanışan sanatçı, üniversite döneminde elektro gitara yöneldi.
Profesyonel müzik kariyerinde önemli bir adımı 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlayarak attı.
2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, bir yıl sonra yayımladığı ilk albümüyle solo kariyerinde çıkış yaptı.
'Zor' şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı
Nev, 2001 yılında yayımladığı “Her Şeye Rağmen” albümüyle müzik dünyasında adından söz ettirdi.
Albümde yer alan “Zor”, sanatçının tanınmasını sağlayan çalışmalarından biri oldu.
Ardından “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock müziği ile Türk sanat müziğini bir araya getiren yorumuyla kariyerini sürdürdü.