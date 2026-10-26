https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/israil-sandiga-gidiyor-netanyahu-secime-1-gun-kala-atom-bombali-paylasim-yapti-1109848736.html
İsrail sandığa gidiyor: Netanyahu, seçime 1 gün kala atom bombalı paylaşım yaptı
İsrail sandığa gidiyor: Netanyahu, seçime 1 gün kala atom bombalı paylaşım yaptı
Sputnik Türkiye
İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv üzerinde nükleer patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:33+0300
2026-10-26T09:33+0300
2026-10-26T09:33+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlere bir gün kala sosyal medya hesabında Tel Aviv üzerinde nükleer patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel yayımladı. İran’dan gelebilecek “varoluşsal tehdidi” gündeme taşıyan paylaşım, iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmayı sertleştirdi.Netanyahu, İsrail’in büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunurken ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde geçireceği iki yılı, İran’a karşı yürütülen sürecin tamamlanması için tarihî bir fırsat olarak nitelendirdi. Bu fırsatın kaçırılması halinde gelecek nesillerin İsrail’i affetmeyeceğini ileri sürdü.Muhalefetten Netanyahu’ya: 'Yine korkutma yöntemi'Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu’yu seçmenleri korkutarak siyasi destek toplamaya çalışmakla suçladı. Eisenkot, “Yine aynı yalan ve korkutma yöntemine başvuruyorsun. Bu kez İsrail vatandaşlarını kitlesel yıkımla tehdit ediyorsun” ifadelerini kullandı.Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da paylaşıma tepki göstererek seçimin ardından İsrail’e güvenlik ve sağduyunun geri getirileceğini söyledi. Muhalefetin açıklamaları, güvenlik tartışmasının seçim kampanyasının son gününe de damga vurduğunu gösterdi.Axios: Netanyahu, Trump’tan daha güçlü destek istediAxios’un haberine göre Netanyahu, seçimlere günler kala Trump’tan kampanyasına daha güçlü destek vermesini istedi. Haberde, Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin bu talebi Netanyahu’nun seçim yarışında zorlandığının işareti olarak değerlendirdiği aktarıldı.İsrail’deki üç büyük televizyon kanalının son seçim anketleri de Netanyahu’nun koalisyonunun, 120 sandalyeli Knesset’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun oldukça gerisinde kaldığını gösterdi. 27 Ekim’deki seçimde ortaya çıkacak sandalye dağılımı, Netanyahu’nun iktidarını sürdürüp sürdüremeyeceği açısından belirleyici olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingilterede-acil-durum-hazirligi-kurmali-radyolar-tukendi-1109847292.html
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i̇srail, tel aviv, i̇ran, axios, donald trump, gadi eisenkot, yair golan
i̇srail, tel aviv, i̇ran, axios, donald trump, gadi eisenkot, yair golan
İsrail sandığa gidiyor: Netanyahu, seçime 1 gün kala atom bombalı paylaşım yaptı
İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv üzerinde nükleer patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı. İran tehdidini öne çıkaran Netanyahu’ya muhalefetten “İsrail vatandaşlarını kitlesel yıkımla korkutuyorsun” tepkisi geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlere bir gün kala sosyal medya hesabında Tel Aviv üzerinde nükleer patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel yayımladı. İran’dan gelebilecek “varoluşsal tehdidi” gündeme taşıyan paylaşım, iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmayı sertleştirdi.
Netanyahu, İsrail’in
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunurken ABD Başkanı Donald Trump’ın
görevde geçireceği iki yılı, İran’a
karşı yürütülen sürecin tamamlanması için tarihî bir fırsat olarak nitelendirdi. Bu fırsatın kaçırılması halinde gelecek nesillerin İsrail’i affetmeyeceğini ileri sürdü.
Muhalefetten Netanyahu’ya: 'Yine korkutma yöntemi'
Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot
, Netanyahu’yu seçmenleri korkutarak siyasi destek toplamaya çalışmakla suçladı. Eisenkot, “Yine aynı yalan ve korkutma yöntemine başvuruyorsun. Bu kez İsrail vatandaşlarını kitlesel yıkımla tehdit ediyorsun” ifadelerini kullandı.
Demokratlar Partisi lideri Yair Golan
da paylaşıma tepki göstererek seçimin ardından İsrail’e güvenlik ve sağduyunun geri getirileceğini söyledi. Muhalefetin açıklamaları, güvenlik tartışmasının seçim kampanyasının son gününe de damga vurduğunu gösterdi.
Axios: Netanyahu, Trump’tan daha güçlü destek istedi
Axios’un haberine göre Netanyahu, seçimlere günler kala Trump’tan kampanyasına daha güçlü destek vermesini istedi. Haberde, Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin bu talebi Netanyahu’nun seçim yarışında zorlandığının işareti olarak değerlendirdiği aktarıldı.
İsrail’deki üç büyük televizyon kanalının son seçim anketleri
de Netanyahu’nun koalisyonunun, 120 sandalyeli Knesset’te
hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun
oldukça gerisinde kaldığını gösterdi. 27 Ekim’deki seçimde
ortaya çıkacak sandalye dağılımı, Netanyahu’nun iktidarını sürdürüp sürdüremeyeceği açısından belirleyici olacak.