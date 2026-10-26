https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rusyaya-30-binin-uzerinde-yaptirim-uygulandigini-hatirlatan-medvedev-onceden-oldugu-gibi-simdi-de-1109859173.html

Rusya’ya 30 binin üzerinde yaptırım uygulandığını hatırlatan Medvedev: Önceden olduğu gibi şimdi de ayaktayız

Rusya’ya 30 binin üzerinde yaptırım uygulandığını hatırlatan Medvedev: Önceden olduğu gibi şimdi de ayaktayız

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 30 binden fazla yaptırım uygulanmış olan Rusya'nın buna rağmen sağlam durduğunu ve gelişmeye devam ettiğini... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T15:46+0300

2026-10-26T15:46+0300

2026-10-26T15:46+0300

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dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ulusların Özgürlüğü İçin’ hareketinin daimi komitesinin üçüncü toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’nın, uygulanan on binlerce yaptırıma rağmen ayakta kaldığını ve gelişmekte olduğunu ifade etti.Medvedev ayrıca, bir devlete yönelik olsa dahi tek taraflı yaptırımların dünya genelindeki insanların refahı, yaşam standartları ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/medvedev-rusyanin-sabri-sinirsiz-degil-1108640865.html

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rusya, haberler, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, yaptırım