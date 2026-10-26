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Rusya’ya 30 binin üzerinde yaptırım uygulandığını hatırlatan Medvedev: Önceden olduğu gibi şimdi de ayaktayız
Rusya’ya 30 binin üzerinde yaptırım uygulandığını hatırlatan Medvedev: Önceden olduğu gibi şimdi de ayaktayız
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 30 binden fazla yaptırım uygulanmış olan Rusya'nın buna rağmen sağlam durduğunu ve gelişmeye devam ettiğini... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T15:46+0300
2026-10-26T15:46+0300
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haberler
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
yaptırım
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ulusların Özgürlüğü İçin’ hareketinin daimi komitesinin üçüncü toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’nın, uygulanan on binlerce yaptırıma rağmen ayakta kaldığını ve gelişmekte olduğunu ifade etti.Medvedev ayrıca, bir devlete yönelik olsa dahi tek taraflı yaptırımların dünya genelindeki insanların refahı, yaşam standartları ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
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rusya, haberler, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, yaptırım
rusya, haberler, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, yaptırım

Rusya’ya 30 binin üzerinde yaptırım uygulandığını hatırlatan Medvedev: Önceden olduğu gibi şimdi de ayaktayız

15:46 26.10.2026
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 30 binden fazla yaptırım uygulanmış olan Rusya'nın buna rağmen sağlam durduğunu ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ulusların Özgürlüğü İçin’ hareketinin daimi komitesinin üçüncü toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’nın, uygulanan on binlerce yaptırıma rağmen ayakta kaldığını ve gelişmekte olduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere, Rusya’ya 30 binden fazla yasa dışı tek taraflı kısıtlayıcı tedbir uygulandı. Bu 30 bin rakamını bir düşünün, Rusya buna rağmen ayakta kalmaya devam ediyor ve hatta bu 30 bin kısıtlayıcı tedbirin baskısı altında gelişmeye devam ediyor.

Medvedev ayrıca, bir devlete yönelik olsa dahi tek taraflı yaptırımların dünya genelindeki insanların refahı, yaşam standartları ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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Medvedev: Rusya’nın sabrı sınırsız değil
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