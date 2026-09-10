https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/medvedev-rusyanin-sabri-sinirsiz-degil-1108640865.html
Medvedev: Rusya’nın sabrı sınırsız değil
Medvedev: Rusya’nın sabrı sınırsız değil
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Kiev ve NATO hedeflerine yönelik yıkıcı saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğunu... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T00:47+0300
2026-09-10T00:47+0300
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dünya
dmitriy medvedev
birleşik rusya partisi
rusya güvenlik konseyi
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nükleer doktrin
batı
seferberlik
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Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkeleri dünyayı kasıtlı olarak nükleer bir felakete sürüklemekle suçladı. Rusya'nın küresel bir yıkımı önlemek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Medvedev, Moskova'nın sabrının bir sınırı olduğunun altını çizdi.Rusya'nın mevcut askeri gücünün Kiev ve NATO'nun kilit tesislerini haritadan silebilecek düzeyde olduğunu belirten Medvedev, nükleer silahların belirli şartlar altında kullanılabileceğini vurguladı. Ülkenin nükleer doktrinine atıfta bulunan Medvedev, bunun bir "tehdit değil, gerçeklik" olduğunu ifade etti.‘Savunma sanayimiz ekonomiye ivme kazandırıyor’Bazı ülkelerin Rusya’yı "dünya haritasından silmeye" çalıştığını ifade eden Medvedev, buna karşı silah stoklarının uzun bir süre daha artırılmaya devam edileceğini belirtti. Rus savunma sanayisinin ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Medvedev, sivil altyapıların insansız hava aracı (İHA) saldırılarından korunmasının da öncelikli görevleri arasında yer aldığını kaydetti. Medvedev, bu güvenliğin ancak tüm hava savunma ve anti-drone sistemlerinin entegre kullanımıyla sağlanabileceğini belirtti.Yeni seferberlik iddialarına yalanlamaMedvedev, Rus ordusunun personel ihtiyacının sözleşmeli askerler ve gönüllülerle eksiksiz şekilde karşılandığını söyleyerek, ülkede yeni bir askeri seferberlik ilanına gerek olmadığını vurguladı. Rusya'da gizli seferberlik hazırlığı yapıldığına dair basına yansıyan haberleri kesin bir dille yalanlayan Medvedev, bu söylentileri Kiev rejiminin "asılsız provokasyonu" olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html
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dmitriy medvedev, birleşik rusya partisi, rusya güvenlik konseyi, moskova, nato, kiev, nükleer doktrin, batı, seferberlik
dmitriy medvedev, birleşik rusya partisi, rusya güvenlik konseyi, moskova, nato, kiev, nükleer doktrin, batı, seferberlik
Medvedev: Rusya’nın sabrı sınırsız değil
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Kiev ve NATO hedeflerine yönelik yıkıcı saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Kolektif Batı dünyayı nükleer felaketin eşiğine sürüklüyor, sabrımız sınırsız değil" uyarısında bulundu.
Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkeleri dünyayı kasıtlı olarak nükleer bir felakete sürüklemekle suçladı. Rusya'nın küresel bir yıkımı önlemek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Medvedev, Moskova'nın sabrının bir sınırı olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın mevcut askeri gücünün Kiev ve NATO'nun kilit tesislerini haritadan silebilecek düzeyde olduğunu belirten Medvedev, nükleer silahların belirli şartlar altında kullanılabileceğini vurguladı. Ülkenin nükleer doktrinine atıfta bulunan Medvedev, bunun bir "tehdit değil, gerçeklik" olduğunu ifade etti.
‘Savunma sanayimiz ekonomiye ivme kazandırıyor’
Bazı ülkelerin Rusya’yı "dünya haritasından silmeye" çalıştığını ifade eden Medvedev, buna karşı silah stoklarının uzun bir süre daha artırılmaya devam edileceğini belirtti. Rus savunma sanayisinin ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Medvedev, sivil altyapıların insansız hava aracı (İHA) saldırılarından korunmasının da öncelikli görevleri arasında yer aldığını kaydetti. Medvedev, bu güvenliğin ancak tüm hava savunma ve anti-drone sistemlerinin entegre kullanımıyla sağlanabileceğini belirtti.
Yeni seferberlik iddialarına yalanlama
Medvedev, Rus ordusunun personel ihtiyacının sözleşmeli askerler ve gönüllülerle eksiksiz şekilde karşılandığını söyleyerek, ülkede yeni bir askeri seferberlik ilanına gerek olmadığını vurguladı. Rusya'da gizli seferberlik hazırlığı yapıldığına dair basına yansıyan haberleri kesin bir dille yalanlayan Medvedev, bu söylentileri Kiev rejiminin "asılsız provokasyonu" olarak nitelendirdi.